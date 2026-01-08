Γιώργος Λιάγκας: «Χτύπησα στην σπονδυλική στήλη και παίρνω εννιά χάπια την ημέρα»

Ατύχημα είχε χθες, Τετάρτη 8 Ιανουαρίου, ο Γιώργος Λιάγκας που τον κράτησε μακριά από την εκπομπή «Το Πρωινό» και σήμερα που επέστρεψε εξήγησε στους τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβη.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί σαν ροκ συγκρότημα, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα... Θέλω να σας ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πάρα πολύ. Ξέρεις καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν ξαφνικά υπάρχει μια μέρα που θα πάθεις κάτι και βλέπεις εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι, δόξα τω Θεώ, η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος παθαίνει κάτι, σοβαρό ή μη σοβαρό, η πλειοψηφία του κόσμου του συμπαρίσταται. Και αυτό είναι πολύ χαρμόσυνο.

Να ευχαριστήσω πραγματικά πάρα πολύ τον φίλο μου τον Αιμίλιο Βουγιουκλάκη, που είναι ο διοικητής του Ασκληπιείου στη Βούλα. Παλιά εμείς που μέναμε στα νότια προάστια θέλω να σας πω ότι όταν αρρωσταίναμε, λέγαμε μην πάμε στη Βούλα γιατί θα αρρωστήσουμε ακόμα περισσότερο, θα κολλήσουμε τα πάντα. Τώρα πραγματικά το Ασκληπιείο της Βούλας έχει μετατραπεί σε ένα νοσοκομείο κόσμημα.

Έπεσα, χτύπησα στο σπίτι, πολύ χτύπησα, στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιούλα. Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα εννιά χάπια την ημέρα, οπότε συγχωρέστε με λίγο, μιλάω λίγο πιο αργά, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ‘ναι και χειρότερα τα πράγματα. Και το ‘γραψα και χθες παιδιά, η μόνη ευχή που πρέπει να κάνουμε στους ανθρώπους είναι υγεία.

Όταν δεν την έχεις ή για λίγο σου χτυπήσει καμπανάκι, τότε καταλαβαίνεις ότι το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία. Τίποτα άλλο. Λοιπόν… Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Είμαστε εδώ και προχωράμε» ανέφερε ο παρουσιαστής.