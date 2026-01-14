Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τους σεισμούς στην Κυλλήνη: «Η περιοχή έχει δώσει 6 Ρίχτερ»

Ανησυχία αλλά και προσεκτική παρακολούθηση προκαλεί η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της Κυλλήνης, όπου από τις αρχές Ιανουαρίου έχει καταγραφεί συστάδα σεισμών, σύμφωνα με τον σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρει ότι ο μεγαλύτερος σεισμός της ακολουθίας ήταν μεγέθους 3,5 Ρίχτερ στις 6 Ιανουαρίου 2026. Τονίζει παράλληλα ότι η περιοχή παρουσιάζει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αρχικά, στο παρελθόν οι σεισμοί δεν ξεπέρασαν τα 6 Ρίχτερ, ωστόσο αρκετοί από αυτούς υπήρξαν βλαπτικοί, ενώ συχνά προηγούνται προσεισμοί, κάτι που πιθανόν σχετίζεται με τις τοπικές σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες.

Όπως σημειώνει ο σεισμολόγος, τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν επαρκούν για αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας, ούτε για να διαπιστωθεί αν η τρέχουσα δραστηριότητα αποτελεί προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά χωρίς κατάληξη σε ισχυρότερο σεισμό.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

«Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης. Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου.»