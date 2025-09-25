Γερμανία: Πιτσαρία απαγόρευσε την είσοδο σε όλους τους Ισραηλινούς - «Ανοίξτε τα μάτια σας στη Γάζα»

Απαγόρευση εισόδου σε όλους τους Ισραηλινούς πελάτες επέβαλλε μια πιτσαρία στην πόλη Φιρτ της Γερμανίας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ιδιοκτήτης της πιτσαρίας ανήρτησε μια αφίσα εντός του καταστήματος με την οποία απαγόρευε σε όλους τους Ισραηλινούς να μπουν στο μαγαζί.

«Πιστεύουμε ότι τα παιδιά αυτού του κόσμου δεν πρέπει να βλάπτονται με κανέναν τρόπο», ανέφερε η αφίσα. «Είμαστε μέρος της κοινωνίας των πολιτών και δεν θα μείνουμε απαθείς όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε. Η διαμαρτυρία μας δεν έχει πολιτικό, πόσω μάλλον ρατσιστικό χαρακτήρα. Οι Ισραηλινοί πολίτες δεν είναι ευπρόσδεκτοι σε αυτό το κατάστημα», συνέχιζε η αφίσα. «Φυσικά, θα είναι ευπρόσδεκτοι ξανά μόλις αποφασίσουν να ανοίξουν τα μάτια, τα αυτιά και τις καρδιές τους».

Die 30er-Jahre sind zurück, diesmal in Fürth.



An der Tür eines Lokals hing:

“Israelische Bürger sind hier nicht willkommen.“



Das ist kein Protest und kein Missverständnis. Das ist glasklarer Antisemitismus. So hat es damals angefangen: Schritt für Schritt, Schild für Schild.… pic.twitter.com/tH18ZgN30Z — Botschaft Israel (@IsraelinGermany) September 24, 2025

Αντιδράσεις από την ισραηλινή κοινότητα

Η τοπική εβραϊκή κοινότητα της Βαυαρίας, όπου βρίσκεται το κατάστημα, καταδίκασε την κίνηση αυτή, χαρακτηρίζοντάς την αναβίωση του αντισημιτισμού της ναζιστικής Γερμανίας, ενώ και η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο δήλωσε ότι πρόκειται για επιστροφή στις τακτικές της δεκαετίας του 1930.

«Μια τέτοια αποκλειστικότητα είναι απλώς ντροπιαστική και φρικτή», δήλωσε η πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας Φιρτ, Julia Tschekalina, στο πρακτορείο dpa, τονίζοντας ότι πρόκειται για αντισημιτισμό που θυμίζει τη ναζιστική Γερμανία του 1933.

«Έτσι ξεκίνησε και τότε», σημείωσε η Tschekalina. «Παρά το γεγονός ότι είναι δίκαιο να ασκηθεί κριτική στην ισραηλινή κυβέρνηση για τη στρατιωτική δράση στη Γάζα, όπως κάνουν και ορισμένοι Ισραηλινοί, η αφίσα αποκλείει ολόκληρο τον λαό».

Ο ιδιοκτήτης παραδέχθηκε ότι τοποθέτησε την αφίσα, αλλά υποστήριξε ότι δεν ήταν αντισημιτική και δεν περιείχε προσβολές. Δήλωσε ότι αφαιρέθηκε μετά από δύο ή τρεις ώρες, αναφέρουν οι Times of Israel.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας

Η ισραηλινή πρεσβεία στο Βερολίνο σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Οι δεκαετίες του 1930 επιστρέφουν, αυτή τη φορά στο Φιρτ. Δεν πρόκειται για διαμαρτυρία ούτε για παρεξήγηση. Πρόκειται για ξεκάθαρο αντισημιτισμό. Έτσι ξεκίνησε τότε: βήμα-βήμα, σημάδι-σημάδι».

Η πρεσβεία κάλεσε τις αρχές να παρέμβουν: «Η αστυνομία, οι εισαγγελείς και τα δικαστήρια πρέπει να δράσουν. Η εβραϊκή ζωή πρέπει να είναι ασφαλής και ορατή στη Γερμανία, παντού, ανά πάσα στιγμή».