«Για μας είναι πάντα εδώ»: Η συγκινητική ανάρτηση της Ντόρας και του Κώστα για τον Παύλο Μπακογιάννη

Με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η Ντόρα Μπακογιάννη έστειλε το δικό της μήνυμα για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του συζύγου της Παύλου Μπακογιάννη από τους τρομοκράτες της «17 Νοέμβρη».



Η πρώην υπουργός και βουλευτής Χανίων της ΝΔ, ανήρτησε μια φωτογραφία από το παρελθόν γράφοντας πως θα είναι «για πάντα εδώ».



Η ανάρτηση της Ντόρας Μπακογιάννη:

«Για μας είναι πάντα εδώ!

Να μας θυμίζει ότι η δημοκρατία και η ελευθερία δεν είναι δεδομένες! Θέλουν καθημερινό αγώνα, σεβασμό και ενότητα απέναντι σε κάθε μορφή φανατισμού».

Στο ίδιο βαρύ και συγκινησιακό κλίμα και η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη για τον πατέρα. «Τον θυμάμαι και χαμογελάω, σαν να είναι ακόμα εδώ και να τον καλημερίζω. Γιατί όσο η μνήμη μένει ζωντανή, οι άνθρωποί μας δεν φεύγουν ποτέ.»

Η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη

Το ημερολόγιο έγραφε 26 Σεπτεμβρίου 1989, όταν η χώρα βυθίστηκε στο πένθος. Ο Παύλος Μπακογιάννης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δημοσιογράφος και πολιτικός με λόγο συναινετικό, έπεφτε νεκρός έξω από το γραφείο του στην οδό Ομήρου στο κέντρο της Αθήνας, από τα πυρά της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».



Η δολοφονία του προκάλεσε σοκ και κατακραυγή σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Μπακογιάννης είχε συνδέσει το όνομά του με την προσπάθεια εθνικής συμφιλίωσης, καθώς λίγες ημέρες πριν είχε συμβάλει αποφασιστικά στην ψήφιση του νόμου για την άρση των συνεπειών του Εμφυλίου.



Τριάντα έξι χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή, όχι μόνο για την οικογένειά του, αλλά και για όλους όσοι αναγνωρίζουν στο πρόσωπό του το σύμβολο του αγώνα για δημοκρατία, ελευθερία και ενότητα απέναντι στη βία και τον φανατισμό.