Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: Σε δύσκολες εποχές όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρεται στην πολιτική παρακαταθήκη του Παύλου Μπακογιάννη με αφορμή τη συμπλήρωση 36 ετών από την ημέρα που δολοφονήθηκε από τους τρομοκράτες της 17Ν.



Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας.