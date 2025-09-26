Πλεύρης: Κάθαρμα ο Κουφοντίνας, ας σταματήσουν κάποιοι να τον χαϊδεύουν

«Η θέση του εγκληματία τρομοκράτη της "17 Νοέμβρη" Κουφοντίνα είναι στη φυλακή και πρέπει να σταματήσουν ορισμένοι να τον χαϊδεύουν», υποστήριξε ο Θάνος Πλεύρης.

Ανήμερα της θλιβερής επετείου δολοφονίας του Παύλου Μπακογιάννη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε στην Ολομέλεια για «έναν άνθρωπο που έμαθε να σκοτώνει πίσω από ένα πιστόλι, χωρίς να έχει το θάρρος ούτε να βλέπει τα θύματά του και απέδειξε ότι είναι απολύτως δειλός όταν εκβίασε την ελληνική πολιτεία με την υποτιθέμενη απεργία πείνας του, που μόλις είδε ότι δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά του, την σταμάτησε».

Ο Θάνος Πλεύρης στράφηκε κατά της αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα της παριστάμενης Σίας Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας: «δική σας νεολαία ήταν εκείνη που έκανε πορείες με το σύνθημα «γεννηθήκαμε στις 17 Νοέμβρη». Η κυβέρνησή σας του έδινε άδεια και τον θεωρούσε πολιτικό κρατούμενο».

«Ο Κουφοντίνας δεν είναι πολιτικός κρατούμενος, είναι κάθαρμα, δολοφόνος που βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται», ανέφερε ο ίδιος.