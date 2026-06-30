Για πρώτη φορά η ΑΙ κέρδισε δίκη - «Ορόσημο για τη Δικαιοσύνη»

Ένα δικηγορικό γραφείο που χρησιμοποιεί μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης κέρδισε μια υπόθεση σε αγγλικό δικαστήριο, καταγράφοντας ιστορική πρωτιά.

Όπως γράφει ο Guardian, μια ανεξάρτητη σύμβουλος ανθρωπίνου δυναμικού, η Tamires Camal Taquidir, πλήρωσε στην εταιρεία Garfield AI περίπου 400 λίρες για να στείλει μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για ένα ανεξόφλητο χρέος ύψους 7.000 λιρών.



Ο συνιδρυτής της Garfield, Philip Young, χαρακτήρισε το γεγονός ως «ορόσημο» για την πρόσβαση στη Δικαιοσύνη και ανέφερε ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να διαγράψουν χρέη, επειδή το κόστος της δικαστικής διαμάχης υπερέβαινε το ποσό που ήλπιζαν να κερδίσουν.

Η Garfield, η οποία έλαβε άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Δικηγόρων (Solicitors Regulation Authority) τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αξιώσεων από 30 έως 10.000 λίρες, προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον πελάτη στο δικαστήριο.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη διεκπεραίωσε όλες τις νομικές εργασίες. Προετοίμασε τέσσερις καταθέσεις μαρτύρων και ένα πακέτο εγγράφων για τη δίκη, διάρκειας τριών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στο περιφερειακό δικαστήριο του Wandsworth στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Taquidir και της απένειμε το οφειλόμενο ποσό.

Ο ίδια δήλωσε δικαιωμένη: «Μου όφειλαν χρήματα για εργασία που είχα κάνει, αλλά είχα την αίσθηση ότι η διαδικασία είσπραξής τους θα ήταν υπερβολικά αγχωτική, δαπανηρή και χρονοβόρα. Η Garfield μου έδωσε τη δυνατότητα να προχωρήσω με την αξίωση και να συνεχίσω. Ο σκοπός ήταν να με εκφοβίσουν, αλλά ήξερα ότι είχα στη διάθεσή μου προσιτή, οικονομική και ικανή υποστήριξη. Είμαι πολύ ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα».



Ο Dominic Li, ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Taquidir στο δικαστήριο, δήλωσε ότι η Garfield παρουσίασε την υπόθεση του πελάτη «με σαφήνεια και αποτελεσματικότητα», αλλά πρόσθεσε: «Η υπεράσπιση κατά τη δίκη παρέμεινε ουσιαστική και μια θεμελιωδώς ανθρώπινη διαδικασία».

