Γιάννης Αεράκης: «Περνάω καρκίνο, σύντομα θα με δείτε καραφλό» - Συγκλονίζει ο YouTuber

Τη μάχη του με τον καρκίνο αποκάλυψε ο Γιάννης Αεράκης (γνωστός ως Aerakis), ο YouTuber που έγινε γνωστός μέσα από video sto Τικ Τοκ, αλλά και από streaming για το gaming. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Mπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στη σελίδα του στο YouTube.

«Υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου»

«Ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια… Μπορεί να μην τα καταφέρουμε. Δεν θέλω να λείψω τελείως, το να κάνω στριμάκια θα βοηθήσει λίγο, πιστεύω. Θα έπρεπε να με νοιάζει να πάει καλά η υγεία μου και όχι τα stream και μετά όλα τα άλλα θα διορθωθούν.

φωτογραφία Instagram

Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη. Δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», σχολίασε ο Aerakis και μοιράστηκε στο Instagram του μια φωτογραφία του από το νοσοκομείο στην οποία απεικονίζεται να κάνει το σήμα της νίκης...