Γιάννης Μποσταντζόγλου: «Με τη Δήμητρα έχουμε περάσει και μεγάλες κρίσεις, αλλά πρυτανεύει η αγάπη»

Η Δήμητρα Παπαδήμα και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της showbiz και παρά το ότι τους χαρακτηρίζουν μεγάλες αντιθέσεις, δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον. Ο ηθοποιός με συνέντευξή του στην «On Time» μίλησε για την σχέση τους και με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχθηκε ότι όλα λύνονται αν υπάρχει αγάπη.

«Είμαστε τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Έχουμε περάσει και μεγάλες κρίσεις, αλλά τελικά πρυτανεύει το ότι αγαπάς βαθιά τον άλλον άνθρωπο και ξέρεις ότι κι εκείνος σε αγαπάει έτσι όπως είσαι. Δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε όλα τα φίλτρα τα ενδιάμεσα και τα πάμε μια χαρά. Ξέρουμε που νευριάζει ο ένας, που νευριάζει ο άλλος, πότε θα κάνει πίσω ο ένας και πότε ο άλλος. Αν αγαπάς ανθρώπους, τους δίνεις και τράτο.

Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πως πολλοί, του χώρου ειδικά, σήμερα τα χαλάνε με έναν άνθρωπο και αύριο τα φτιάχνουν με έναν άλλο. Τα χαλάνε με τον δεύτερο και συνεχίζουν. Εγώ είμαι μονογαμικό άτομο, άνθρωπος αρχών. Οι φίλοι μου με λένε «παλιατζούρα», «ξεκούτη», αλλά εγώ τα φέρω σαν παράσημα. Δεν είναι ανάγκη να διώχνεις από δίπλα σου ανθρώπους, ακόμα και φίλους, γιατί κάπου δεν συμφωνείς. Με κουβέντα, με πολλή αγάπη, όλα γίνονται» εξομολογήθηκε.

Όταν ρωτήθηκε αν νιώθει πιο επιτυχημένος στην προσωπική ή στην επαγγελματική του ζωή είπε: «Θα ισορροπήσει η ζυγαριά γιατί είμαι ευχαριστημένος και στα δύο».

