Γιάννης Σπαλιάρας: «Δεν ήταν καλά ψυχολογικά η γυναίκα, είχε ανάγκη από βοήθεια»

Μια γυναίκα με ξεκάθαρα ψυχολογικά προβλήματα παρακολουθούσε τον Γιάννη Σπαλιάρα κι εκείνος επειδή δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αναγκάστηκε να καλέσει τις αρχές. Το μοντέλο αποκάλυψε αυτό το περιστατικό που του συνέβη και τον έκανε να νιώθει άβολα στην εφημερίδα Λοιπόν. «Έχει χρειαστεί να καλέσω και την αστυνομία. Ήταν μια κυρία που ερχόταν για μέρες έξω από το ξενοδοχείο που έμενα. Με παρακολουθούσε, ρωτούσε, έψαχνε να με βρει. Είχε αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα, όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στο ξενοδοχείο», εκμυστηρεύτηκε ο Σπαλιάρας καθώς έρχονταν στον νου του αυτές οι δύσκολες στιγμές που βίωσε.

«Δύσκολη εμπειρία»

Το μοντέλο αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία πριν η κατάσταση ξεφύγει από κάθε έλεγχο και γίνει κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να το «μαζέψει» μετά. «Ερχόταν απέξω συνέχεια, κάθε μέρα. Εντάξει, φαινόταν ότι η γυναίκα δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Η αστυνομία μου πρότεινε να κάνω μήνυση, αλλά ειλικρινά δεν ήθελα να φτάσω ως εκεί. Υπήρχε εμφανές πρόβλημα, η γυναίκα είχε ανάγκη από βοήθεια. Τελικά, σταμάτησε από μόνη της, αλλά μετά από αρκετό καιρό. Δεν ξέρω αν έβαλε μυαλό ή απλώς την απομάκρυνε η αστυνομία, πάντως μετά από κάποιο σημείο δεν εμφανίστηκε ξανά. Ήταν δύσκολη εμπειρία», παραδέχτηκε.