Γιάννης Βαρδής: «Ήταν λυτρωτικό όταν ο πατέρας μου, μού είπε «έχω κάνει πολλά λάθη... είσαι ελεύθερος»

Για την σχέση με τον πατέρα του Αντώνη Βαρδή, την οικογένεια που δημιούργησε ο ίδιος, αλλά και την πορεία του μίλησε ο Γιάννης Βαρδής στην συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Γρίτση στην εκπομπή «Αστερόσκονη».

«Ο πατέρας μου ήταν μιας άλλης γενιάς. Ίσως να ήταν λίγο παραπάνω σκληρός και κάθετος σε κάποια πράγματα και «μου την έλεγε», ώσπου ήρθε αυτή η λυτρωτική μέρα που μου είπε «έχω κάνει πάρα πολλά λάθη, έχω ελαττώματα, είναι λάθος που προσπαθώ να σε κάνω να είμαστε το ίδιο... είσαι ελεύθερος». Ήταν φοβερά λυτρωτικό για όλα τα επόμενα χρόνια, άλλαξε η σχέση μας, υπήρχε αρμονία, συνεργασία, υπήρχε φοβερή αγάπη και από τις δύο πλευρές. Μεγαλώνοντας μπορώ να μπω και στη θέση του και να καταλάβω τους φόβους του» ανέφερε.

Και συμπλήρωσε: «Μεθοδευμένα ήταν όλα στο μυαλό του πατέρα μου. Ήθελε να έχουμε το ίδιο σκεπτικό, να κάνουμε αργές κινήσεις για να φτιάξουμε βάσεις και έτσι με έβαλε στο χώρο. Τα πρώτα χρόνια που τραγουδούσα δεν είχα βγει ποτέ στην σκηνή. Είδε ότι δεν τον κόντραρα. καταλάβαινα ότι πρέπει να μάθω τη δουλειά και δεν είχα τις βλέψεις να γίνω αναγνωρίσιμος. Ακόμα και όταν ήρθε η αναγνωρισιμότητα δεν την ήθελα. Ήμουν καχύποπτος και χρειάστηκε χρόνος για να συμβιβαστώ».

Μίλησε όμως και για την υπέροχη σχέση που έχει με τη Νατάσσα Σκαφιδά. «Είναι μαγικό αυτό που ζω με τη Νατάσσα, υπάρχει κατανόηση και σεβασμός, υπάρχουν τσακωμοί αλλά ό,τι και να συμβαίνει συζητάμε και αυτό είναι σημαντικό, όπως και το να δέχεσαι το λάθος σου. Η κόρη μου τραγουδάει εξαιρετικά. Στο σπίτι δεν ακούμε Βαρδή γιατί θέλω να το ανακαλύψουν μόνοι τους. Τα παιδιά ακούν μουσική στο MP3 και η κόρη μου πρόσφατα ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Ίσως». Έχει μπει προφανώς κάποιο μικρόβιο και πρέπει να το ανακαλύψει» εξήγησε.