Γιάννης Βούρος για την κριτική στα social media: «Τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε;»

Ο Γιάννης Βούρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και με αφορμή τα όσα έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό σχετικά με τις κακοποιητικές συμπεριφορές στον χώρο του θεάτρου τοποθετήθηκε λέγοντας: «Θεωρώ άδικη τη συζήτηση που έχει αρχίσει. Το θεωρώ εν πολλοίς δικαιολογημένο γιατί είναι ένας χώρος βιτρίνας. Το τι μπορεί να συμβαίνει στις εφημερίες σε νοσκομεία ή σε κάποιο δικηγορικό γραφείο και τις σχέσεις που αναπτύσει ο επικεφαλής δεν τις ξέρουμε. Επειδή είναι ο Γιάννης Βούρος, θα πάρει μια τέτοια διάσταση σε αυτό το αδηφαγικό περιβάλλον των social media και το σκοτεινού διαδικτύου, που ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει».

Μίλησε όμως και για το διαδίκτυο και τα σχόλια που μπορεί κάποιος να εισπράξει. «Ποτέ δεν ξέρεις από αυτό το σκοτεινό κι ανώνυμο δικαστήριο του διαδικτύου τι θα σου προκύψει. Μπορεί να πέσεις σε κάποιον τρελό ή τρελή που θα πει κάτι για τους δικούς του λόγους. Από την άλλη είναι τέτοια η διαδρομή που θα έλεγα ότι έχω περάσει κάτω από τα ραντάρ. Ποτέ δεν έβγαλα την προσωπική μου ζωή προς τα έξω. Μέχρι να πετάξεις τη λάσπη από επάνω σου, σου έχει φύγει η μισή ψυχή. Πρέπει να πεις τι άλλο κομμάτι σάρκας θέλετε;» είπε χαρακτηριστικά.