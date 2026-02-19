Βούρος: «Έλεγα στις καθαρίστριες από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε, δεν πατάει άνθρωπος»

Ο Γιάννης Βούρος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και μίλησε για τον «Μάρτυρα Κατηγορίας» που ανεβαίνει για τρίτη χρονιά στο θέατρο Χορν, αλλά και τις αποτυχίες που έχει κάνει. «Είναι τρίτος χρόνος και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά το γεγονός ότι μετά τις γιορτές πάντα υπάρχει μια κοιλιά, όταν ο καιρός είναι περίεργος με καταιγίδες και πλημμύρες, παρόλα αυτά, αυτή η παράσταση δεν καταλαβαίνει Χριστό!

Μπαίνεις μέσα σε ένα γεμάτο θέατρο, στους εξώστες… Προφανώς η δυναμική της είναι τέτοια. Δεν θέλω να ανακοινώσω ότι μπορεί να πάει και για τέταρτο χρόνο γιατί κάποιος μπορεί να αρχίσει να λέει θα το δούμε αργότερα. Κατ’ ευφημισμόν λέγονται πάρα πολλά. Sold out αυτό, sold out το άλλο, στα παιδιά μου βρήκα μετά από 17 μέρες θέσεις για να δουν την παράσταση!»

«Γκραν σουξέ, ακόμα πληρώνω»

«Εννοείται ότι έχω βιώσει αποτυχίες στο επίπεδο να έχεις λίγους θεατές. Έλεγα στις καθαρίστριες, από την τρίτη σειρά και μετά μην καθαρίζετε τα καθίσματα, έτσι κι αλλιώς δεν πατάει άνθρωπος. Μπορεί να κάνεις την καλύτερη συνταγή και να μην πετύχει η μαγειρική, μπορεί να μην συνάδει το έργο με την εποχή του, μπορεί να μην ενδιαφέρει το θέμα, ή μπορεί να έχεις ένα εξαιρετικό θέμα και η υλοποίησή του να είναι τραγική.

Άμα συμβούν όλα μαζί να μην ταιριάξει η χημεία των πρωταγωνιστών και να μην ενδιαφέρει το θέμα, τότε κάνεις μια τρανταχτή αποτυχία, που έλεγε και ο Σαββόπουλος: γκραν σουξέ, ακόμα πληρώνω».