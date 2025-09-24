Γιατί δεν εκδίδονται πινακίδες και παγώνει η κυκλοφορία νέων οχημάτων

Η έλλειψη του μετάλλου, στο οποίο τυπώνονται οι πινακίδες κυκλοφορίας, στην αγορά έχει φέρει σε αδιέξοδο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καθώς δεν μπορεί να προμηθεύσει έγκαιρα τις απαραίτητες πινακίδες κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα είναι να «παγώνουν» οι παραδόσεις νέων οχημάτων, κυρίως δικύκλων, αφήνοντας αγοραστές και επαγγελματίες εγκλωβισμένους σε μια γραφειοκρατική και διοικητική αδράνεια. Το ζήτημα δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά αναδεικνύει τις χρόνιες αδυναμίες του κράτους στον προγραμματισμό και στην πρόβλεψη αναγκών.

Ποια είναι η έκταση και οι συνέπειες του προβλήματος

Το πρόβλημα πλήττει πρώτα απ’ όλα όσους αγοράζουν καινούργιες μοτοσικλέτες. Χωρίς πινακίδα, το όχημα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, ακόμη και αν η άδεια έχει εκδοθεί. Αντίστοιχο πρόβλημα συναντούν όσοι έχασαν ή καταστράφηκε η πινακίδα τους:

Δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα προμήθεια.

Πόσο διαρκεί η καθυστέρηση

Οι υπηρεσίες Μεταφορών είχαν προειδοποιήσει ήδη από τον Μάρτιο ότι τα αποθέματα πινακίδων εξαντλούνται. Ο διαγωνισμός για τον ανάδοχο ξεκίνησε μόλις πρόσφατα, και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, να υπογραφεί η σύμβαση, να παραχθούν και να διανεμηθούν οι πινακίδες στις περιφέρειες, μπορεί να περάσουν 20 έως και 40 ημέρες στην καλύτερη περίπτωση. Αυτό σημαίνει πρακτικά εβδομάδες καθυστέρησης για κάθε νέο όχημα.

Οικονομικές και πρακτικές συνέπειες

Η αδυναμία έκδοσης πινακίδων δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα: Οι εισαγωγικές εταιρείες και οι αντιπροσωπείες αναγκάζονται να κρατούν οχήματα σε αποθήκες, δεσμεύοντας κεφάλαια.

Οι αγοραστές έχουν πληρώσει ή παραγγείλει το όχημα, αλλά δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Έτσι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μπαίνουν στον «πάγο», στερώντας έσοδα από το κράτος. Στην πράξη, η αγορά οχημάτων υπονομεύεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών πλήττεται.

Διοικητικές και θεσμικές συνέπειες

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών αντιμετωπίζουν διπλό πρόβλημα: Αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και παράλληλα συσσωρεύεται ένας τεράστιος όγκος αιτήσεων που θα πρέπει να διεκπεραιωθεί μόλις έρθουν οι νέες πινακίδες. Η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ υπουργείου, περιφερειών και αναδόχων φανερώνει την αδυναμία συντονισμού, ενώ το ζήτημα φτάνει να αμφισβητεί την ίδια την αξιοπιστία της κρατικής μηχανής.

Αίτια του προβλήματος

Έλλειψη πρώτης ύλης: Ο τσίγκος (από το Γερμανικό Zinc/ψευδάργυρος) είναι απαραίτητο υλικό για την κατασκευή πινακίδων και η διεθνής αγορά έχει παρουσιάσει ελλείψεις και ανατιμήσεις.

Καθυστερημένες διαδικασίες: οι διαγωνισμοί προμήθειας ξεκίνησαν πολύ αργά, ενώ οι προειδοποιήσεις είχαν γίνει μήνες πριν.

Γραφειοκρατικά εμπόδια: Εγκρίσεις, υπογραφές και τυπικές διαδικασίες καθυστερούν ακόμη περισσότερο την παραγωγή.

Έχει γίνει το ίδιο στο παρελθόν

Το φαινόμενο δεν είναι πρωτοφανές. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχαν παρουσιαστεί προβλήματα με την έλλειψη πινακίδων.

ενώ στις αρχές του 2000 και ξανά γύρω στο 2006 υπήρξαν καταγγελίες για πολύμηνες καθυστερήσεις στην έκδοση πινακίδων για μοτοσικλέτες. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των περιπτώσεων ήταν η απουσία συντονισμού και η έλλειψη προνοητικότητας, στοιχεία που επαναλαμβάνονται σήμερα.

Τι μπορεί να γίνει / προτάσεις

Επιτάχυνση διαδικασιών διαγωνισμού. Το υπουργείο οφείλει να έχει έτοιμα πλαίσια συμβάσεων που να ενεργοποιούνται αυτόματα μόλις τα αποθέματα πέφτουν κάτω από συγκεκριμένο όριο. Παράλληλα, πρέπει να περιοριστεί η γραφειοκρατία, ώστε η υπογραφή και η υλοποίηση να μην καθυστερούν μήνες.

Εναλλακτικές λύσεις

Έκδοση προσωρινής βεβαίωσης κυκλοφορίας ώστε οι ιδιοκτήτες να μπορούν να κινούνται νόμιμα. Ακόμα μπορεί να γίνει διερεύνηση χρήσης άλλων υλικών για πινακίδες, εφόσον πληρούνται οι προδιαγραφές ασφαλείας. Όπως: Ψηφιακές λύσεις (QR code, εφαρμογές) που θα λειτουργούν επικουρικά μέχρι να παραδοθεί η φυσική πινακίδα.

Τελικά η έλλειψη τσίγκου και η αδυναμία έκδοσης πινακίδων δεν είναι απλώς μια τεχνική δυσλειτουργία. Είναι σύμπτωμα ενός κράτους που λειτουργεί χωρίς πρόβλεψη και χωρίς συντονισμό, αφήνοντας πολίτες και επιχειρήσεις εκτεθειμένους. Το πρόβλημα «παγώνει» την κυκλοφορία νέων οχημάτων, ζημιώνει την αγορά και αποδυναμώνει την εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες υπηρεσίες.



Η λύση δεν βρίσκεται μόνο στην εξεύρεση του μετάλλου, αλλά σε μια συνολική μεταρρύθμιση: Από την καλύτερη οργάνωση των διαγωνισμών και τη δημιουργία αποθεμάτων ασφαλείας, μέχρι την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και την ψήφιση νέων κανονισμών. Αν δεν υπάρξει σοβαρή πολιτική βούληση, το φαινόμενο θα επανέρχεται περιοδικά, όπως συνέβη και στο παρελθόν. Και κάθε φορά, το τίμημα θα το πληρώνουν οι πολίτες και η ίδια η αξιοπιστία του κράτους.