Κάθε φορά που κοιτάζουμε το ρολόι μας, αποδεχόμαστε κάτι που μοιάζει αυτονόητο: ότι μία ώρα έχει 60 λεπτά και κάθε λεπτό 60 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, αυτή η δομή δεν είναι ούτε φυσικός νόμος, ούτε αποτέλεσμα κάποιας σύγχρονης επιστημονικής επιλογής.

Είναι στην πραγματικότητα η κληρονομιά μιας απόφασης που πάρθηκε πριν από περίπου 5.000 χρόνια και εξακολουθεί να καθορίζει την καθημερινότητά μας.

Η σημασία αυτής της επιλογής γίνεται ακόμη πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς ότι υπήρξαν στιγμές στην ιστορία κατά τις οποίες επιχειρήθηκε να αλλάξει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο μετράμε τον χρόνο - και αυτές οι προσπάθειες απέτυχαν.



Το πείραμα που απέτυχε: όταν η Γαλλία προσπάθησε να αλλάξει τον χρόνο



Τον Οκτώβριο του 1793, η νεοσύστατη Γαλλική Δημοκρατία αποφάσισε να εφαρμόσει ένα φιλόδοξο και βαθιά συμβολικό πείραμα: την πλήρη αναδιοργάνωση του χρόνου με βάση τη δεκαδική λογική.

Η ημέρα θα χωριζόταν πλέον σε 10 ώρες αντί για 24, κάθε ώρα σε 100 «δεκαδικά λεπτά» και κάθε λεπτό σε 100 «δεκαδικά δευτερόλεπτα». Το νέο αυτό σύστημα εντασσόταν σε ένα ευρύτερο επαναστατικό ημερολόγιο, το οποίο στόχευε να εξορθολογίσει τη δομή του έτους και ταυτόχρονα να απομακρυνθεί από τη χριστιανική παράδοση, εισάγοντας ακόμη και εβδομάδα 10 ημερών.



Στην πράξη, όμως, η εφαρμογή του αποδείχθηκε εξαιρετικά προβληματική. Η μετατροπή των υπαρχόντων ρολογιών ήταν τεχνικά δύσκολη και δαπανηρή, η Γαλλία απομονώθηκε χρονικά από τις υπόλοιπες χώρες, ενώ η αλλαγή στον ρυθμό της εβδομάδας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ιδιαίτερα από τον αγροτικό πληθυσμό που έβλεπε την ημέρα ανάπαυσης να απομακρύνεται.



Όπως σημειώνει στο BBC ο Finn Burridge από τα Βασιλικό Μουσείο του Γκρίνουιτς, το σύστημα δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυσε. Τελικά, ο δεκαδικός χρόνος εγκαταλείφθηκε έπειτα από μόλις 17 μήνες, αν και το επαναστατικό ημερολόγιο συνέχισε να χρησιμοποιείται για περίπου μία δεκαετία.

Μια ομιλία του Κόμη Claude-Antoine Prieur, μηχανικού και μέλους της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, το 1795 σφράγισε ουσιαστικά το τέλος του εγχειρήματος, επισημαίνοντας ότι δεν προσέφερε ουσιαστικά πλεονεκτήματα και μάλιστα υπονόμευε άλλα, επιτυχημένα δεκαδικά συστήματα, όπως εκείνα των μετρήσεων και του νομίσματος.



Για να εξηγηθεί γιατί το σύστημα των 60 επιβίωσε, πρέπει να επιστρέψουμε σε μια εποχή πολύ πριν από την ύπαρξη ρολογιών ή ακόμη και οργανωμένης μέτρησης του χρόνου. Η ιστορία αυτή ξεκινά με ένα από τα πρώτα αριθμητικά συστήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Ένα σύστημα που διαμόρφωσε όχι μόνο τα μαθηματικά και την αστρονομία, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο μέχρι σήμερα.



Οι Σουμέριοι και η επιλογή της βάσης των 60



Οι Σουμέριοι, που έζησαν στη Μεσοποταμία από περίπου το 5300 έως το 1940 π.Χ., ήταν από τους πρώτους πολιτισμούς που ανέπτυξαν πόλεις, γεωργικά συστήματα μεγάλης κλίμακας και ένα από τα πρώτα συστήματα γραφής.

Στο πλαίσιο της ανάγκης τους να καταγράφουν πληροφορίες - από παραγωγή μέχρι φόρους και διανομή γης - ανέπτυξαν ένα αριθμητικό σύστημα βασισμένο στο 60, γνωστό ως εξηκονταδικό σύστημα.



Δεν είναι απολύτως σαφές γιατί επέλεξαν τον συγκεκριμένο αριθμό. Μία δημοφιλής θεωρία συνδέεται με τον τρόπο μέτρησης με τα δάχτυλα, καθώς οι αρθρώσεις των δαχτύλων επιτρέπουν εύκολη καταμέτρηση έως το 12 και, μέσω επανάληψης, έως το 60. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να επιβεβαιωθεί αυτή η εξήγηση, ενώ είναι πιθανό το σύστημα να προϋπήρχε.



Αυτό που είναι βέβαιο είναι το πρακτικό του πλεονέκτημα: το 60 διαιρείται εύκολα με πολλούς αριθμούς, γεγονός που το καθιστούσε ιδανικό για καθημερινές εφαρμογές, όπως η μέτρηση εκτάσεων ή η διανομή πόρων.

Από τους αριθμούς στον χρόνο



Παρότι οι Σουμέριοι δεν φαίνεται να χρησιμοποιούσαν τον χρόνο με τη μορφή που τον γνωρίζουμε σήμερα, έθεσαν τις βάσεις για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Οι πρώτοι που χώρισαν την ημέρα σε ώρες ήταν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ήδη από το 2500 π.Χ., χρησιμοποιώντας αρχικά τη νύχτα και την παρατήρηση των άστρων. Τα πρώτα «ρολόγια» - όπως τα ηλιακά και τα υδραυλικά - εμφανίστηκαν γύρω στο 1500 π.Χ., αν και συχνά συνδέονταν περισσότερο με θρησκευτικές πρακτικές παρά με την καθημερινή μέτρηση του χρόνου.



Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί επιλέχθηκε ο αριθμός 12 για τη διαίρεση της ημέρας, αν και έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, από αστρονομικές παρατηρήσεις έως πρακτικές μεθόδους καταμέτρησης.



Οι Βαβυλώνιοι και η «γέννηση» λεπτών και δευτερολέπτων



Οι Βαβυλώνιοι, που υιοθέτησαν τόσο τη γραφή όσο και το αριθμητικό σύστημα των Σουμερίων, ανέπτυξαν περαιτέρω τη μέτρηση του χρόνου, κυρίως για αστρονομικούς σκοπούς.

Δημιούργησαν ένα ημερολόγιο βασισμένο στην κίνηση του Ήλιου, περίπου 360 ημερών, ενώ χώρισαν την ημέρα και τη νύχτα σε 12 «εποχικές ώρες», των οποίων η διάρκεια μεταβαλλόταν ανάλογα με την εποχή.



Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι άρχισαν να διαιρούν αυτές τις μονάδες σε ακόμη μικρότερα τμήματα για τις ανάγκες των υπολογισμών τους. Έτσι προέκυψαν μονάδες αντίστοιχες με τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, αν και δεν χρησιμοποιούνταν στην καθημερινότητα αλλά για την παρατήρηση του ουρανού.



Ηλιακό ρολόι (IMAGO / YAY Images)

Από την αρχαιότητα στη σύγχρονη τεχνολογία



Οι αρχαίοι Έλληνες υιοθέτησαν το βαβυλωνιακό σύστημα, το οποίο πέρασε μέσα στους αιώνες και έφτασε μέχρι σήμερα. Ωστόσο, η πρακτική χρήση λεπτών και δευτερολέπτων στην καθημερινή ζωή καθιερώθηκε πολύ αργότερα, όταν τα ρολόγια έγιναν αρκετά ακριβή.

Στον 20ό αιώνα, η εμφάνιση των ατομικών ρολογιών επέτρεψε τον ακριβή ορισμό του δευτερολέπτου με βάση φυσικές ιδιότητες των ατόμων, και όχι πλέον την κίνηση του Ήλιου. Σήμερα, αυτά τα ρολόγια αποτελούν τη βάση για κρίσιμες τεχνολογίες, όπως το GPS, το διαδίκτυο και η σύγχρονη ιατρική απεικόνιση.



Ένα σύστημα που δεν άλλαξε ποτέ



Η ιστορία της μέτρησης του χρόνου αποκαλύπτει ότι πρόκειται για μια ανθρώπινη κατασκευή, αποτέλεσμα επιλογών, συγκυριών και πρακτικών αναγκών.

Παρά τις προσπάθειες να αντικατασταθεί - όπως στην περίπτωση της Γαλλίας - το σύστημα των 60 παρέμεινε, όχι επειδή ήταν τέλειο, αλλά επειδή αποδείχθηκε επαρκώς λειτουργικό και βαθιά ριζωμένο.



Και έτσι, κάθε φορά που κοιτάμε το ρολόι μας, δεν βλέπουμε απλώς την ώρα.



Βλέπουμε την επιβίωση μιας ιδέας που γεννήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια και εξακολουθεί να ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.