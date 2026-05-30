Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη τρομάζει τη Gen Z

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση ως η επόμενη μεγάλη τεχνολογική επανάσταση, ωστόσο για τη Gen Z φαίνεται πως δεν αποτελεί μόνο πηγή ενθουσιασμού αλλά και έντονου άγχους, δυσπιστίας και ακόμη και θυμού.

Αυτό διαπίστωσαν με τον πιο ηχηρό τρόπο ομιλητές τελετών αποφοίτησης σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αποδοκιμασίες όταν επιχείρησαν να εξυμνήσουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του cbsnews.com.

Χαρακτηριστικό ήταν το περιστατικό στο Πανεπιστήμιο της Κεντρικής Φλόριντα, όπου η επιχειρηματίας ακινήτων Gloria Caulfield αποδοκιμάστηκε έντονα όταν περιέγραψε την AI ως τη «νέα Βιομηχανική Επανάσταση». Αντίστοιχη ήταν η αντίδραση φοιτητών και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα απέναντι στον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Eric Schmidt, ο οποίος σχολίασε από σκηνής: «Υπάρχει ένας φόβος στη νέα γενιά».

Και όπως φαίνεται, δεν είχε άδικο.

Το παράδοξο της γενιάς που μεγαλώνει στην ψηφιακή εποχή

Παρότι η Gen Z, όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012, έχει μεγαλώσει μέσα στην ψηφιακή εποχή, με smartphones, social media και εφαρμογές AI, η εξοικείωση δεν συνεπάγεται απαραίτητα αποδοχή. Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Gallup και του Walton Family Foundation, το 51% των νέων δηλώνει ότι χρησιμοποιεί εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ωστόσο τα συναισθήματα απέναντι στην τεχνολογία γίνονται ολοένα και πιο αρνητικά.

Τα στοιχεία της έρευνας καταγράφουν μια σαφή μεταστροφή μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Το 42% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη τού προκαλεί άγχος, ενώ ο ενθουσιασμός για την AI σημείωσε πτώση 14% σε σχέση με το 2025. Παράλληλα, μειώθηκε σημαντικά και το ποσοστό όσων δηλώνουν «ελπιδοφόροι» για το μέλλον της τεχνολογίας.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, αφορά την αύξηση του θυμού. Το 31% των νέων της Gen Z δηλώνει πλέον «θυμωμένο» με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ποσοστό αυξημένο κατά 9% μέσα σε έναν χρόνο.

«Φρένο» στην διείσδυση της AI στην καθημερινότητα

Ο ανώτερος ερευνητής της Gallup, Zach Hrynowski, εκτιμά ότι οι νέοι «πατούν φρένο» απέναντι στην ταχύτατη διείσδυση της AI στην καθημερινότητα. Όπως σημειώνει, η γενιά αυτή μοιάζει να λέει: «Περιμένετε λίγο. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θέλουμε να υιοθετηθεί τόσο γρήγορα όσο νομίζετε».

Ψυχολόγοι που μελετούν τη Gen Z υποστηρίζουν ότι πίσω από αυτή τη στάση κρύβεται ο φόβος πως η τεχνολογία επιβάλλεται χωρίς ουσιαστικό διάλογο ή προετοιμασία. Η ψυχολόγος Δρ. Τζούλι Λι αναφέρει ότι πολλοί νέοι αισθάνονται πως καλούνται απλώς να «συμβιβαστούν» με μια πραγματικότητα που αλλάζει ραγδαία.

«Αυτό που ζητούν δεν είναι απαραίτητα να σταματήσει η τεχνολογική εξέλιξη, αλλά να υπάρξει κατανόηση και ενσυναίσθηση για το πώς επηρεάζει τη ζωή τους», επισημαίνει.

Ο διχασμός στο MIT

Στην πανεπιστημιούπολη του MIT, ενός από τα σημαντικότερα κέντρα ανάπτυξης τεχνολογιών AI παγκοσμίως, οι απόψεις των φοιτητών αποτυπώνουν ξεκάθαρα αυτόν τον διχασμό.

Κάποιοι βλέπουν τεράστιες δυνατότητες στην ιατρική έρευνα, στην ανάπτυξη φαρμάκων και στην επιστήμη. Άλλοι, όμως, φοβούνται ότι οι νεότερες γενιές θα μεγαλώσουν εξαρτημένες από εργαλεία που θα περιορίσουν την κριτική σκέψη και την προσωπική προσπάθεια. Δεν λείπουν ούτε εκείνοι που αντιμετωπίζουν την AI με ανοιχτή καχυποψία, θεωρώντας ότι οι τεχνολογικές εταιρείες προωθούν επιθετικά τα νέα εργαλεία χωρίς επαρκή εποπτεία και με βασικό γνώμονα το κέρδος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη ζωή μας. Το μεγάλο ερώτημα πλέον είναι αν η Gen Z θα καταφέρει να συμβιβαστεί με αυτή τη νέα πραγματικότητα ή αν θα εξελιχθεί στη γενιά που θα αμφισβητήσει πιο έντονα από κάθε άλλη την αλματώδη επέκτασή της.