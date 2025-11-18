Γιατί κάποιοι είναι δεξιόχειρες και άλλοι αριστερόχειρες; Η απίστευτη επιστημονική εξήγηση

Το φαινομενικά απλό ερώτημα του γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν το δεξί χέρι κρύβει πίσω του ένα πολύπλοκο μείγμα βιολογικών, πολιτισμικών και εξελικτικών παραγόντων. Η δεξιοχειρία αποτελεί σχεδόν καθολικό κανόνα, με εννέα στους δέκα να γράφουν, να τρώνε, να χαιρετούν ή να χειρίζονται το κινητό τους δεξιόχειρα. Παρά την καθημερινότητά της, αυτή η «αυτονόητη» επιλογή έχει ρίζες που ξεκινούν πριν ακόμη γεννηθούμε και επηρεάζουν καθετί που κάνουμε στη ζωή μας, από τις πιο μικρές κινήσεις μέχρι τις πιο σύνθετες δεξιότητες.

Δες τι πραγματικά καθορίζει το αν θα είσαι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας.