Γιατί ο Μπάρον Τραμπ έκλεισε έναν ολόκληρο όροφο του Trump Tower για ένα ραντεβού

Ο γιος του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, Μπάρον, είχε πρόσφατα ένα ραντεβού στο Trump Tower. Όπως γράφει το Page Six, αν και το να φέρεις το κορίτσι που σου αρέσει σε ένα κτίριο που φέρει το όνομά σου φαίνεται σαν η απόλυτη επίδειξη δύναμης, στην πραγματικότητα η επιλογή να γίνει το ραντεβού στο σπίτι ήταν αυστηρά για λόγους ασφαλείας.



Ο 19χρονος φυλάσσεται τόσο καλά που ολόκληρος ο όροφος έκλεισε για να μπορέσει να έχει το ρομαντικό ραντεβού.

Ο νεαρός Τραμπ διαμένει στον Λευκό Οίκο ενώ παρακολουθεί μαθήματα στο πανεπιστήμιο NYU στην Ουάσιγκτον. Τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 2 Σεπτεμβρίου.



Το ελίτ πανεπιστήμιο προσφέρει μαθήματα πολιτικής, δημόσιας πολιτικής, ιστορίας, οικονομικών και δημοσιογραφίας στο παράρτημά του στην πρωτεύουσα.

Ο Μπάρον, που έχει ύψος 2 μέτρα, προκάλεσε αναστάτωση μεταξύ των κοριτσιών στο κεντρικό campus του σχολείου στο Greenwich Village ως πρωτοετής φοιτητής πέρυσι.

Ένας συμφοιτητής του είπε ότι, όσο ήταν εκεί, σίγουρα τραβούσε την προσοχή. «Είναι ψηλός και αδέξιος, αλλά ήταν το κάτι άλλο, ο τύπος. Είχε πολλές κοπέλες να τον κυνηγούν».



Τον περασμένο Δεκέμβριο, μια πηγή είπε στο People: «Είναι στο [Stern School of Business του NYU], οπότε μελετάει επιχειρήσεις με κάποιο τρόπο. Είναι σίγουρα γυναικάς. Είναι πολύ δημοφιλής στις γυναίκες. Είναι ψηλός και όμορφος. Πολλοί άνθρωποι φαίνεται να τον βρίσκουν αρκετά ελκυστικό».

Αξίζει να σημειωθεί πως τον Απρίλιο, μια πηγή είπε στο Page Six ότι ο Μπάρον δεν μπορούσε να δώσει τον αριθμό τηλεφώνου του στους νέους φίλους του στο κολέγιο από φόβο ότι θα διαρρεύσει στο κοινό και ότι αντ' αυτού συνομιλούσε μαζί τους στην πλατφόρμα συνομιλίας της κονσόλας παιχνιδιών Xbox.

«Αν οι άνθρωποι πάρουν τον αριθμό, θα τον δώσουν σε άλλους και τότε ένα εκατομμύριο άνθρωποι θα τον καλούν ασταμάτητα», είπαν, «Θα πρέπει να αλλάζεις συνεχώς τον αριθμό και θα γίνει ένα ατέλειωτο παιχνίδι».

Ο Μπάρον σπάνια έχει εμφανιστεί δημόσια τον τελευταίο καιρό. Τον Μάρτιο, τον είδαν να φοράει ένα Rolex αξίας σχεδόν 50.000 δολαρίων στο χέρι του, ενώ έφτανε στο Trump Tower με τη μητέρα του, Melania Trump.

Το Forbes ανέφερε ότι η καθαρή του περιουσία ανέρχεται σε 150 εκατομμύρια δολάρια, χάρη στις επενδύσεις του σε κρυπτονομίσματα.