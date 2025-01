Γιατί οι διαβητικοί μπορούν να καταναλώσουν άφοβα πορτοκάλια (με μέτρο)

Τα πορτοκάλια είναι από τα πιο θρεπτικά φρούτα και φημίζονται για την κιτρώδη, δροσιστική τους γεύση και τα πολυάριθμα οφέλη τους για την υγεία. Μάλιστα, προσφέρονται για όσους έχουν διαβήτη, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο.

Ας δούμε πρώτα τι είναι ο διαβήτης. Ο διαβήτης είναι μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία ρύθμισης των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Για διάφορους λόγους, όπως η ελλιπής παραγωγή ινσουλίνης ή η αντοχή των παγκρεατικών κυττάρων στην ινσουλίνη, η γλυκόζη δεν μεταβολίζεται και συγκεντρώνεται στο αίμα. Οι εξάρσεις της συγκέντρωσης της γλυκόζης μπορεί να επηρεάσουν το κυκλοφορικό, το νευρικό και το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα πορτοκάλια, όπως και όλα τα φρούτα, περιέχουν φρουκτόζη και γλυκόζη, οπότε θεωρητικά επιβαρύνουν τους διαβητικούς. Ωστόσο, ο γλυκαιμικός τους δείκτης είναι σχετικά χαμηλός (43), κάτι που σημαίνει ότι τα σάκχαρα απελευθερώνονται αργά στο αίμα, καθιστώντας τα μία από τις πιο ασφαλείς γλυκές τροφές για όσους έχουν διαβήτη τύπου 2. Με απλά λόγια, αν πρέπει να φάτε ένα γλυκό τρόφιμο, τα πορτοκάλια είναι από τις πιο υγιεινές επιλογές.

Ποια είναι τα διατροφικά συστατικά των πορτοκαλιών

Φυτικές ίνες

Τα πορτοκάλια είναι μια από τις καλύτερες πηγές φυτικών ινών. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ, οι φυτικές ίνες των πορτοκαλιών, που χημικά είναι πολυσακχαρίτες, δεν ενέχουν κίνδυνο, αφού ο οργανισμός μας δεν μπορεί ούτε να τις απορροφήσει ούτε να τις αποδομήσει.

Βιταμίνη C

Είναι γνωστό ότι τα πορτοκάλια είναι μια από τις πιο πλούσιες πηγές βιταμίνης C, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Η βιταμίνη C ενεργοποιεί μια κατηγορία λευκών αιμοσφαιρίων, τα ουδετερόφιλα, προκειμένου να μεταβούν στο σημείο της μόλυνσης και να κάνουν φαγοκυττάρωση. Σε πρώτο βαθμό καταστρέφουν τα παθογόνα και, σε δεύτερο, ενεργοποιούν την παραγωγή αντισωμάτων και Τ-λεμφοκυττάρων. Παράλληλα, η βιταμίνη C συμμετέχει στη ρύθμιση της πίεσης του αίματος και στον γλυκαιμικό έλεγχο, όπως έχει φανεί σε διάφορες μελέτες.

Ανθοκυανίνες

Οι ανθοκυανίνες, φυτοχρωστικές που δίνουν βαθύ κόκκινο, μπλε και μωβ χρώμα σε διάφορα φρούτα, συναντώνται και στα πορτοκάλια, χαρίζοντάς τους ζωηρό χρώμα, αλλά και αντιοξειδωτική δράση δηλαδή περιορίζουν την επίδραση των ελευθέρων ριζών (ασταθή άτομα ή μόρια) στις μεμβράνες, στα λιπίδια, στις πρωτεΐνες και στο DNA.

Υποχοληστερολαιμικοί παράγοντες

Με απλά λόγια, οι φυσικές στατίνες που περιέχει το πορτοκάλι μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης από τις τροφές, βοηθώντας έτσι στη διαχείριση της υπερχοληστερολαιμίας. Έτσι, βελτιώνεται η υγεία της καρδιάς και των αγγείων και μειώνεται ο κίνδυνος εμφραγμάτων και καρδιακών νόσων.

Αντενδείξεις

Τα πορτοκάλια είναι ασφαλή ακόμα και για διαβητικούς. Όσοι, ωστόσο, κάνουν ενέσεις ινσουλίνης θα πρέπει να προσέχουν την ποσότητα και να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, καθώς μπορεί να χρειαστεί να ρυθμιστεί η δόση που λαμβάνουν.

Αν και σπάνιο, η οξύτητα των πορτοκαλιών μπορεί να προκαλέσει σε ορισμένους ανθρώπους γαστρεντερική δυσφορία, όπως καούρα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι χυμοί πορτοκαλιού έχουν υψηλότερο γλυκαιμικό δείκτη, επειδή περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, η οποία μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις γλυκόζης στο αίμα.