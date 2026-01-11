Γιατί οι Ιάπωνες αφήνουν τα παπούτσια έξω από το σπίτι – Η συνήθεια με επιστημονική βάση

Για τους Ιάπωνες, η επιστροφή στο σπίτι ξεκινά πάντα με μια απλή αλλά αδιαπραγμάτευτη κίνηση: τα παπούτσια μένουν στην πόρτα. Δεν πρόκειται για θέμα ευκολίας ή παράδοσης μόνο, αλλά για μια πρακτική που συνδέεται άμεσα με την υγιεινή και την ευεξία.



Η αφαίρεση των παπουτσιών περιορίζει τη μεταφορά σκόνης, βακτηρίων και ρύπων στο εσωτερικό του σπιτιού, διατηρώντας τον χώρο καθαρότερο και πιο ασφαλή. Γι’ αυτό και ολοένα περισσότεροι δυτικοί ειδικοί στην ευεξία και τη δημόσια υγεία υιοθετούν και προτείνουν τη συγκεκριμένη συνήθεια.



Η πρακτική αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία kanso, που χαρακτηρίζει πολλά ιαπωνικά νοικοκυριά. Πρόκειται για μια προσέγγιση ζωής που δίνει έμφαση στην απλότητα, στην απομάκρυνση του περιττού και στη διατήρηση της τάξης. Στην ιαπωνική κουλτούρα, η καθαριότητα δεν είναι αγγαρεία αλλά βασικό στοιχείο αρμονίας και ψυχικής ισορροπίας.

