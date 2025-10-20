Γιατί τα ρούχα μικραίνουν στο πλύσιμο – Η απλή μέθοδος που τα επαναφέρει στο αρχικό τους μέγεθος

Δεν υπάρχει χειρότερη στιγμή από το να δεις το αγαπημένο σου μπλουζάκι να έχει μικρύνει μετά το πλύσιμο. Ακόμη κι αν ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες στην ετικέτα, ορισμένα υφάσματα έχουν την τάση να «μαζεύουν» μόλις εκτεθούν στη ζέστη ή στη φυγόκεντρο δύναμη του πλυντηρίου. Τι προκαλεί όμως αυτή τη συρρίκνωση και, το σημαντικότερο, υπάρχει τρόπος να επαναφέρουμε τα ρούχα στο αρχικό τους σχήμα;

Μάθετε ποια λάθη κάνουμε στο πλύσιμο, ποια υλικά είναι πιο ευαίσθητα και πώς μπορείτε εύκολα να σώσετε τα ρούχα που έχουν μικρύνει.