Γιατί νιώθουμε κρύο μέσα στο σπίτι, ενώ το θερμόμετρο δείχνει 20°C

Την άνοιξη, οι 20 βαθμοί φαίνονται ιδανικοί για μια βόλτα με κοντομάνικο. Γιατί όμως τον χειμώνα κρυώνουμε; Η αίσθηση της θερμότητας δεν εξαρτάται μόνο από το νούμερο στο θερμόμετρο, αλλά από πολλούς παράγοντες: την υγρασία, τη ροή του αέρα, την ακτινοβολία των τοίχων, ακόμη και τον τρόπο που λειτουργούν οι αισθητήρες του ίδιου μας του δέρματος.

Δείτε ποιοι φυσικοί και βιολογικοί μηχανισμοί κάνουν το σώμα μας να κρυώνει!