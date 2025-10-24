Αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας 2025 - Γιατί αμφισβητείται η χρησιμότητά της

Τα ξημερώματα της Κυριακής, μην λησμονήσετε να γυρίσετε τους δείκτες των ρολογιών μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ., καθώς τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα.

Πιο συγκεκριμένα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Η Κυριακή επιλέγεται ως ημέρα για την αλλαγή ώρας προκειμένου να υπάρχει μικρότερη αναστάτωση στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Στην ίδια γραμμή οι χώρες της ΕΕ

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας, αν και εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της – χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Μάλιστα, το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την κατάργηση της αλλαγής ώρας ήδη από το 2019, με στόχο η τελευταία μεταβολή να γίνει το 2021 ωστόσο η πανδημία και διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών πάγωσαν την διαδικασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, «την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.».

Πώς επηρεάζεται η υγεία μας

Η αλλαγή της ώρας πάντως, είτε πρόκειται για τη θερινή είτε για τη χειμερινή ώρα, μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας με διάφορους τρόπους. Πλέον, η χρησιμότητά της αμφισβητείται, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρή, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές. Οι κυριότερες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού

Η αλλαγή ώρας διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι, το οποίο ρυθμίζει τον ύπνο, την όρεξη και τις ορμονικές λειτουργίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και δυσκολία στον ύπνο.

Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων

Μελέτες δείχνουν ότι τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας αυξάνονται τα περιστατικά καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η στέρηση ή η διαταραχή του ύπνου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τη φλεγμονή.

Ψυχολογικές επιπτώσεις

Η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει αυξημένα επίπεδα στρες, άγχους και ακόμα και καταθλιπτικά συμπτώματα, ειδικά κατά τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα λόγω της μικρότερης διάρκειας της ημέρας.

Αύξηση ατυχημάτων και τραυματισμών

Οι πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας έχουν συνδεθεί με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, καθώς η υπνηλία και η μειωμένη συγκέντρωση επηρεάζουν την οδήγηση. Υπάρχει επίσης αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, κυρίως σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση.

Μείωση της παραγωγικότητας και γνωστικής απόδοσης

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προσοχή, χαμηλότερη απόδοση στη δουλειά και μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων.

Πώς να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις

Προσαρμογή του ύπνου: Σταδιακή αλλαγή της ώρας ύπνου λίγες ημέρες πριν.

Έκθεση στο φυσικό φως: Το φως ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι και μειώνει την υπνηλία.

Αποφυγή καφεΐνης και οθονών πριν τον ύπνο για καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης.

Σωματική άσκηση: Συμβάλλει στη ρύθμιση του ύπνου και της διάθεσης.

Η αλλαγή της ώρας, αν και φαίνεται μικρή, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά για άτομα με ευαισθησία στον ύπνο ή προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Γιατί εφαρμόστηκε