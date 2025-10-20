Αλλαγή ώρας 2025: Ποια μέρα γυρνάμε τα ρολόγια και θα κοιμηθούμε μια ώρα παραπάνω

Η αντίστροφη μέτρηση για την αλλαγή ώρας έχει ξεκινήσει, με τα ρολόγια να γυρίζουν την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, δηλαδή στις 26 του μήνα όταν και το χειμερινό ωράριο τίθεται σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα, οι δείκτες θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, ώστε να δείχνουν 03:00 ενώ η Κυριακή επιλέγεται παραδοσιακά, ώστε να υπάρχει μικρότερη αναστάτωση στις μετακινήσεις και στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ωράριο κοινής ησυχίας από 1η Οκτωβρίου

Σημειώνεται πως από την 1η Οκτωβρίου και έως τις 31 Μαρτίου 2026, έχουν αλλάξει και οι ώρες κοινής ησυχίας που έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

Μεσημβρινή ησυχία: 15:30 – 17:30

Νυχτερινή ησυχία: 22:00 – 07:30

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών απαγορεύονται εργασίες που προκαλούν θόρυβο, δυνατή μουσική, φωνασκίες, ή άλλες ενοχλητικές δραστηριότητες σε κατοικίες, δημόσιους χώρους ή οχήματα.

Στην ίδια γραμμή οι χώρες της ΕΕ

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για εξοικονόμηση ενέργειας, αν και εδώ και χρόνια συζητείται η κατάργησή της – χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Μάλιστα,

Το Ευρωκοινοβούλιο είχε εγκρίνει την κατάργηση της αλλαγής ώρας ήδη από το 2019, με στόχο η τελευταία μεταβολή να γίνει το 2021 ωστόσο η πανδημία και διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών πάγωσαν την διαδικασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών, «την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.».

Πως επηρεάζεται η υγεία μας από την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας πάντως, είτε πρόκειται για τη θερινή είτε για τη χειμερινή ώρα, μπορεί να επηρεάσει την υγεία μας με διάφορους τρόπους. Πλέον, η χρησιμότητά της αμφισβητείται, καθώς οι μελέτες δείχνουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μικρή, ενώ οι επιπτώσεις στην υγεία είναι σημαντικές. Οι κυριότερες επιπτώσεις περιλαμβάνουν:

Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού

Η αλλαγή ώρας διαταράσσει το βιολογικό μας ρολόι, το οποίο ρυθμίζει τον ύπνο, την όρεξη και τις ορμονικές λειτουργίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κόπωση, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και δυσκολία στον ύπνο.

Αυξημένος κίνδυνος καρδιαγγειακών προβλημάτων

Μελέτες δείχνουν ότι τις πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας αυξάνονται τα περιστατικά καρδιακών προσβολών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Η στέρηση ή η διαταραχή του ύπνου μπορεί να αυξήσει την αρτηριακή πίεση και τη φλεγμονή.

Ψυχολογικές επιπτώσεις

Η αλλαγή μπορεί να προκαλέσει αυξημένα επίπεδα στρες, άγχους και ακόμα και καταθλιπτικά συμπτώματα, ειδικά κατά τη μετάβαση στη χειμερινή ώρα λόγω της μικρότερης διάρκειας της ημέρας.

Αύξηση ατυχημάτων και τραυματισμών

Οι πρώτες ημέρες μετά την αλλαγή της ώρας έχουν συνδεθεί με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, καθώς η υπνηλία και η μειωμένη συγκέντρωση επηρεάζουν την οδήγηση. Υπάρχει επίσης αύξηση των εργατικών ατυχημάτων, κυρίως σε επαγγέλματα που απαιτούν υψηλή συγκέντρωση.

Μείωση της παραγωγικότητας και γνωστικής απόδοσης

Η αλλαγή της ώρας μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη προσοχή, χαμηλότερη απόδοση στη δουλειά και μεγαλύτερη δυσκολία στη λήψη αποφάσεων.

Πώς να μειώσουμε τις αρνητικές επιπτώσεις

Προσαρμογή του ύπνου: Σταδιακή αλλαγή της ώρας ύπνου λίγες ημέρες πριν.

Έκθεση στο φυσικό φως: Το φως ρυθμίζει το βιολογικό ρολόι και μειώνει την υπνηλία.

Αποφυγή καφεΐνης και οθονών πριν τον ύπνο για καλύτερη ποιότητα ξεκούρασης.

Σωματική άσκηση: Συμβάλλει στη ρύθμιση του ύπνου και της διάθεσης.

Η αλλαγή της ώρας, αν και φαίνεται μικρή, μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία, ειδικά για άτομα με ευαισθησία στον ύπνο ή προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Πώς εφαρμόστηκε η αλλαγή της ώρας

Η αλλαγή της ώρας, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ως μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Η ιδέα ήταν ότι με την προσαρμογή της ώρας στις ώρες φυσικού φωτός, θα μειωνόταν η χρήση τεχνητού φωτισμού και συνεπώς η κατανάλωση ενέργειας.

Ιστορική προέλευση

Πρώτη πρόταση (18ος αιώνας): Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος το 1784 έγραψε ένα σατιρικό άρθρο προτείνοντας να ξυπνάμε νωρίτερα για να εκμεταλλευτούμε το φυσικό φως και να μειώσουμε τη χρήση κεριών.

Πρώτη επίσημη εφαρμογή (20ός αιώνας): Κατά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία και οι σύμμαχοί της το 1916 υιοθέτησαν τη θερινή ώρα για εξοικονόμηση καυσίμων. Ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ.



Β' Παγκόσμιος Πόλεμος: Εφαρμόστηκε ξανά για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μεταπολεμική περίοδος: Διάφορες χώρες διατήρησαν ή εγκατέλειψαν τη θερινή ώρα, με ακανόνιστες εφαρμογές μέχρι να καθιερωθεί πιο συστηματικά.

Γιατί εφαρμόστηκε