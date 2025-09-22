Πότε αλλάζουν οι ώρες κοινής ησυχίας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ποινές

Λίγο πριν την καθιερωμένη αλλαγή της ώρας, οι πολίτες θα καλούνται να κάνουν ησυχία λίγο πιο νωρίς καθώς από την Τρίτη 1η Οκτωβρίου τίθεται σε εφαρμογή οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με τη διάταξη που δημοσίευσε η Αστυνομία, απαγορεύεται στους πολίτες να προχωρούν σε έντονες εργασίες, χρήση θορυβωδών συσκευών (πχ:ηλεκτρική σκούπα), η δυνατή μουσική και γενικότερα κάθε δραστηριότητα που μπορεί να ενοχλήσει τη γειτονιά.

Οι ώρες μεσημβρινής και νυχτερινής ησυχίας κατά τις οποίες απαγορεύεται η πρόκληση δυνατών θορύβων ορίζονται ως εξής:

Μεσημέρι: 15:30 – 17:30

Βράδυ: 22:00 – 07:30

Σημειώνεται πως η εφαρμογή τους θα είναι σε ισχύ έως και τις 31 Μαρτίου 2026 όπου θα επιστρέψει το θερινό ωράριο. Σε περίπτωση παραβίασής τους, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σε όσους πολίτες δεν συμμορφωθούν.

Τι ορίζει ο νόμος και ποιες είναι ποινές

Ο νόμος προβλέπει ότι «οι παραβάσεις των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 12 του ν. 1481/1984 και των αστυνομικών διατάξεων της παραγράφου 3 εδάφιο β΄ του ίδιου άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση έως πέντε μηνών ή χρηματική ποινή έως εκατόν πενήντα ημερήσιες μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα δεν επιτρέπεται τις ώρες κοινής ησυχίας:

Οι εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημιουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που προκαλεί θόρυβο.

Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόραση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κατοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφοράς του κοινού.

Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστήρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνασκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων των κέντρων αυτών.

Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργάνων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστική λειτουργία αυτών.