Γιατί το ρέψιμο της αγελάδας βλάπτει το περιβάλλον - Πώς συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

Όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, το ρέψιμο της αγελάδας έχει μεγάλο αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη -αλλά οι επιστήμονες πιστεύουν ότι βρήκαν μια λύση που θα αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή.



Οι αγελάδες και άλλα ζώα εκτροφής παράγουν τουλάχιστον το 12% των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου, μέσω των αερίων που παράγονται από το ρέψιμο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών. Και η μείωση των επιπέδων θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην υπερθέρμανση του πλανήτη.



Το μεθάνιο παγιδεύει 80 φορές περισσότερη θερμότητα στην ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα τις πρώτες δύο δεκαετίες μετά την απελευθέρωσή του. Αλλά διασπάται μετά από μόλις 12 χρόνια - επομένως η μείωση των εκπομπών θα είχε γρήγορα αποτελέσματα.

Ο καθηγητής Mike Coffey, από το Rural College της Σκωτίας, λέει στο SkyNews ότι τα μοσχάρια που γεννήθηκαν στο πρόγραμμα αναπαραγωγής Cool Cows παράγουν 2% λιγότερο μεθάνιο από τους γονείς τους.

«Είναι μόνιμο και αθροιστικό. Έτσι, όταν ένα ζώο παράγει λιγότερο μεθάνιο, παράγει λιγότερο για όλη του τη ζωή», εξηγεί.



«Όταν ζευγαρώνεις μία αγελάδα με έναν ταύρο με χαμηλότερη παραγωγή μεθανίου, οι απόγονοι παράγουν ακόμη λιγότερα αέρια από ό,τι εκείνη».



«Και συνεχίζεις ασταμάτητα. Σε διάστημα 20 ετών, μπορείς να το μειώσεις κατά 40%».



Πώς παράγεται το μεθάνιο



Το μεθάνιο παράγεται από αγελάδες, πρόβατα και άλλα μηρυκαστικά ζώα όταν χωνεύουν τα χόρτα και άλλες ζωοτροφές.

Η ποσότητα του αερίου που απελευθερώνεται από τα ζώα ποικίλλει, εν μέρει λόγω του αριθμού και του είδους του μικροβιώματος στο στομάχι τους. Και αυτό επηρεάζεται από κληρονομικούς γενετικούς παράγοντες στα βοοειδή.

Ένα νέο τεστ DNA μπορεί να προβλέψει ποια ζώα θα παράγουν λιγότερο μεθάνιο, επιτρέποντας στους επιστήμονες να αντιστοιχίσουν ταύρους και αγελάδες για το πρόγραμμα αναπαραγωγής.



Στη συνέχεια, οι τεχνικές εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πέντε ή έξι μόσχων σε παρένθετες μητέρες κάθε χρόνο, αντί για ένα που θα ήταν κανονικά δυνατό.



Αυτό σημαίνει ότι οι επιστήμονες μπορούν να επιλέξουν το καλύτερο ζώο για αναπαραγωγή, οδηγώντας σε ταχύτερες μειώσεις του μεθανίου χωρίς καμία γενετική τροποποίηση.



«Ένας εντελώς vegan κόσμος δεν είναι εφικτός»



Η γεωργία ευθύνεται σήμερα για το 10% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τα εννέα εκατομμύρια αγελάδες και μοσχάρια της χώρας να συμβάλλουν σημαντικά.



Η Ένωση Αγροτών της χώρας έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο μηδέν έως το 2040. Οι ειδικοί σε θέματα βιωσιμότητας τροφίμων λένε ότι η εκτροφή βοοειδών που παράγουν λιγότερο μεθάνιο αποτελεί σημαντική πρόοδο, αλλά όχι αρκετή.



Η Emma Garnett, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, λέει ότι τα ζώα εξακολουθούν να παράγουν μεγάλες ποσότητες κοπριάς που απελευθερώνει επίσης αέρια του θερμοκηπίου.

«Ας κάνουμε τα πράγματα πιο αποτελεσματικά αν μπορούμε, γιατί δεν νομίζω ότι ένας εντελώς vegan κόσμος είναι εφικτός», αναφέρει.



«Αλλά δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως προπέτασμα καπνού για να μην μεταβεί κανείς σε πιο φυτικές δίαιτες. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθεί το μεθάνιο από τις αγελάδες είναι να εκτρέφονται λιγότερες αγελάδες».