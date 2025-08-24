Γιατί το ζεστό νερό στις βρύσες είναι πάντα αριστερά

Όλοι το έχουμε παρατηρήσει: σε κάθε μπαταρία μπάνιου ή κουζίνας, το ζεστό νερό είναι πάντα στα αριστερά και το κρύο στα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο – είναι ένας κανόνας που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα και έχει καθιερωθεί διεθνώς για λόγους ασφαλείας, εργονομίας και… συνήθειας.

Η ιστορική διαδρομή

1900s – Με την εξάπλωση του ζεστού νερού σε σπίτια και ξενοδοχεία, οι υδραυλικοί στην Ευρώπη και την Αμερική άρχισαν να βάζουν τον σωλήνα του ζεστού στα αριστερά για πρακτικούς λόγους.

1950s – Στις ΗΠΑ θεσπίζονται πρότυπα από την ANSI: «Hot on the Left». Ο στόχος; Να μην καίγεται ο κόσμος από λάθος κίνηση.

1960s – 1970s – Στην Ευρώπη καθιερώνονται αντίστοιχοι κανονισμοί υδραυλικών εγκαταστάσεων. Το κόκκινο στα αριστερά, το μπλε στα δεξιά γίνεται οπτικός «νόμος».

Μεταπολεμική Ασία – Ιαπωνία και άλλες χώρες υιοθετούν τον αμερικανικό κανόνα, κυρίως μέσα από τις νέες τεχνολογίες και τα πρότυπα ασφάλειας.

Γιατί αριστερά;

Εργονομία – Η πλειονότητα του κόσμου είναι δεξιόχειρες. Έτσι, είναι πιο φυσικό το δεξί χέρι να πηγαίνει στο κρύο.

Ασφάλεια – Σε δημόσιους χώρους, ξενοδοχεία ή νοσοκομεία, όλοι ξέρουν ότι το αριστερό είναι ζεστό. Λιγότερα ατυχήματα, περισσότερη σιγουριά.

Συμφωνία χρωμάτων – Το κόκκινο πάντα συμβολίζει «ζέστη» και το μπλε «κρύο». Ένας παγκόσμιος κώδικας που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας.

Το παράδειγμα της Βρετανίας

Στη Βρετανία, ο λόγος που παραδοσιακά υπήρχαν δύο ξεχωριστές βρύσες, μία για ζεστό και μία για κρύο νερό– δεν ήταν τυχαίος. Το ζεστό νερό προερχόταν από δεξαμενές αποθήκευσης στη σοφίτα, οι οποίες συχνά δεν ήταν καλά σφραγισμένες και μπορούσαν να μολυνθούν, γι’ αυτό θεωρούνταν ακατάλληλο για πόση. Αντίθετα, το κρύο νερό ερχόταν απευθείας από τον κεντρικό αγωγό και ήταν ασφαλές. Για να αποφευχθεί η ανάμιξη του “ύποπτου” ζεστού με το καθαρό κρύο, οι Βρετανοί κράτησαν ξεχωριστές κάνουλες – μια πρακτική που έχει μείνει μέχρι σήμερα ως ιδιαιτερότητα της τοπικής κουλτούρας.

Το σήμερα

Σήμερα, οι διεθνείς κανονισμοί το ορίζουν ρητά:

Αριστερά = ζεστό νερό

Δεξιά = κρύο νερό

Έτσι, είτε ανοίγεις τη βρύση στο Παρίσι, είτε στη Νέα Υόρκη, είτε στο Τόκιο, ξέρεις ακριβώς τι σε περιμένει.