Γιατρός αποκαλύπτει την μικρή πρωινή συνήθεια που μπορεί να «ξυπνήσει» τον μεταβολισμό

Ένας γιατρός από τη Μεγάλη Βρετανία αποκάλυψε ποια είναι η απλή πρωινή συνήθεια που έχει υιοθετήσει και ο ίδιος και κάνει την διαφορά στο πώς αισθάνεται κατά τη διάρκεια της μέρας. Πρόκειται για τον γενικό γιατρό Amir Khan, ο οποίος εδώ και μερικές εβδομάδες ακολουθεί αυτή τη «νέα συνήθεια». Ήθελε να την μοιραστεί, καθώς έχει πολλά οφέλη, μεταξύ των οποίων και ότι τον κάνει να αισθάνεται αναζωογονημένος.

Δημοσιεύοντας στον λογαριασμό του στο TikTok, ο γιατρός ανέφερε: «Ξέρετε τι έχω αρχίσει να κάνω κάθε πρωί; Πριν καν πιω τον πρώτο μου καφέ, πίνω ένα γεμάτο ποτήρι νερό. Απλό, το ξέρω, αλλά αφήστε με να σας πω γιατί αυτή η μικρή συνήθεια έχει κάνει μεγάλη διαφορά στο πώς αισθάνομαι».

Ο Δρ Khan συνέχισε εξηγώντας ότι αν ξυπνήσετε και έχετε περάσει περίπου επτά ή οκτώ ώρες χωρίς να πιείτε κανένα υγρό, θα είστε «ελαφρώς αφυδατωμένοι, ακόμα και αν δεν αισθάνεστε δίψα». Πρόσθεσε: «Αυτό είναι μια μικρή αφυδάτωση και μπορεί να σας κάνει να αισθάνεστε νωθροί, ζαλισμένοι και ακόμη και λίγο ευερέθιστοι, πριν καν ξεκινήσει η μέρα». Ωστόσο, αν πιείτε ένα ποτήρι νερό το πρωί, ο Δρ Khan λέει ότι «ενεργοποιεί το μεταβολισμό σας», βοηθά «να αποβάλετε τις τοξίνες και τα απόβλητα που το σώμα σας έχει επεξεργαστεί κατά τη διάρκεια της νύχτας» και επίσης «δίνει στα νεφρά και στο συκώτι σας μια μικρή πρωινή ώθηση».

Ο Δρ Khan συνέχισε: «Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό για μένα, ενυδατώνει τον εγκέφαλό σας - βελτιώνοντας την συγκέντρωση, τη μνήμη και τη διάθεση. Ακόμη και η ήπια αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει τη συγκέντρωση. Βοηθά επίσης στην πέψη. Το στομάχι και το έντερό σας χρειάζονται νερό για να λειτουργούν αποτελεσματικά, ειδικά αν τρώτε πρωινό πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάτι που όλοι μας θα έπρεπε να κάνουμε».

Επιπλέον, το πόσιμο νερό μπορεί επίσης να βοηθήσει το δέρμα σας. Ο Δρ Khan είπε: «Η ενυδάτωση από μέσα βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας και της λάμψης». Τώρα αυτό έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για τον Δρ Khan, ο οποίος κρατά ένα γεμάτο ποτήρι νερό στο κομοδίνο του, ώστε όταν ξυπνάει να ξέρει ότι πρέπει να το πιει.