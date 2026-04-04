Γιώργος Δημητριάδης: «Στην αρχή που έβγαινα να παίξω, φοβόμουν τον κόσμο από κάτω»

Ο Γιώργος Δημητριάδης ήταν καλεσμένος στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για αυτή την επαφή που έχει με το κοινό σε κάθε live του. «Δεν ήμουνα της διάχυσης, με τη μουσική όμως αυτό συμβαίνει γιατί διαχέεσαι μέσα σ’ αυτήν. Όταν παίζεις και στο πάλκο, είσαι πάνω σκηνή, μαζί με τους συνεργάτες σου, με την μπάντα σου κι από κάτω έχει έρθει κόσμος, πληρώνει εισιτήριο για να σε δει, σε τιμάει με την παρουσία του πρέπει να κάνεις κάθε φορά το καλύτερο δυνατό.

Βασικά για να μεταφερθούν τα τραγούδια πρέπει να μεταφέρεσαι εσύ, να είσαι μεταφερόμενος! Και αυτό είναι κάτι που το έμαθα με τα χρόνια. Γιατί στην αρχή που βγαίναμε να παίξουμε, κάπως φοβόμουν το κόσμο από κάτω και δεν ήταν καλό αυτό».