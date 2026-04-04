Γιώργος Χριστοδούλου: «Κοιτάω την αγάπη, αλλά στη δημόσια σφαίρα της Εκκλησίας συναντώ το μίσος»

Ο Γιώργος Χριστοδούλου ήταν καλεσμένος στην Αθηναΐδα Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τον αγώνα που έχει δώσει στο επάγγελμά του για να επιβιώσει, με αποτέλεσμα να μην έχει χαρεί τη δουλειά του. «Όλοι απογοητευμένοι είναι. Γενικά, όλοι δυσκολεύονται, όλοι είναι ένα βήμα πριν τα παρατήσουν. Αυτά συζητάμε μεταξύ μας. Μπορεί μια παράσταση να πάει καλά, να μην τα πηγαίνεις καλά με τον σκηνοθέτη, να μην τα πηγαίνεις καλά με κάποιον ηθοποιό, να μην είναι καλά τα οικονομικά, είναι πολυπαραγοντικό το ζήτημα. Στη δική μου περίπτωση, η καθαρή καλλιτεχνική ευτυχία ήταν πολύ λίγες φορές. Περισσότερο ήταν ένας αγώνας, να διευθετήσεις, να επιβιώσεις».

«Με γοητεύει το ότι υπάρχει η θρησκεία»

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πίστη και το πως ο ίδιος θέλει να πιστεύει και όχι τι θέλει να του επιβάλει η εκκλησία! «Γενικά, είναι μία περίοδος απελπισμένη! Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μοιάζει σταθερό ή ακλόνητο. Φυσικά, η θρησκεία δεν είναι ένα κομμάτι που μπορεί να στο δώσει αυτό. Είναι μια συνεχής αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου. Ίσως να μην ανήκω στους ανθρώπους που πιστεύουν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά με γοητεύει το ότι υπάρχει η θρησκεία η οποία κάτω από όλο το λατρευτικό, όλο το τυπικό του πώς πρέπει να πιστεύεις, σου δίνει ελπίδα, επιδιώκει να σου δώσει ελπίδα, δύναμη, κουράγιο. Έτσι πως αντιλαμβάνομαι εγώ την πίστη, δεν το βλέπω πολύ συχνά γύρω μου. Δες στην τελική τι λέει, τι θέλει να σου πει, όχι για το τι θα φας ή τι θα νιώσεις ως αμαρτία.

Κατά βάθος και ο Χριστιανισμός, και ο Βουδισμός και ο Σουφισμός και όλες οι θρησκείες μιλάνε για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, υπαρξιακό, πέρα από όλα τα άλλα, που είναι η ενσυναίσθηση και η αγάπη. Εγώ αυτό κοιτάω. Αυτό που δεν μπορώ να χωνέψω με τίποτα με την Εκκλησία, είναι ότι αυτό που κυρίως συναντώ εγώ, τουλάχιστον στη δημόσια σφαίρα, είναι μίσος. Είναι χωρίζω, απομακρύνω, απωθώ».