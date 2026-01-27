Γιώργος Καράβας: «Ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα - Εγώ αυτός είμαι και ό,τι θέλω θα το καταφέρω»

Ο Γιώργος Καράβας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μίλησε για τους στόχους του, για το εάν θα συνεργαζόταν ποτέ με τη γυναίκα του και παραδέχτηκε πως δεν τον ενδιαφέρει η κριτική των άλλων. «Την περσινή χρονιά υλοποιήθηκαν κάποιοι στόχοι που κυνηγούσα αρκετό καιρό και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα. Το “Exathlon” ήταν πολύ όμορφη εμπειρία, ήταν κάτι το οποίο κυνηγούσα και ένιωσα ότι πήγε καλά. Όταν άκουσα ότι θα ήμουν δύο μήνες μακριά από τη Ραφαέλα και τα παιδιά, σίγουρα υπήρξε ένα δάγκωμα, αλλά από την άλλη αν δεν σπάσεις αυγά, ομελέτα δεν φτιάχνεις».

«Νιώθω ασφάλεια και ελευθερία δίπλα στη γυναίκα μου»

«Αν γινόταν πρόταση στη γυναίκα μου να κάνει κάτι ανάλογο, σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να είμαι απέναντί της. Σίγουρα υπάρχει ισότητα στα δύο φύλα, αλλά ο ρόλος της μαμάς είναι πιο αναγκαίος στα παιδιά, πόσω μάλλον όταν αυτά είναι σε μια ηλικία, όπως αυτή της προεφηβείας που τη χρειάζονται περισσότερο. Παρόλα αυτά, θα βούταγα τα παιδιά και θα ήμουν δίπλα της!

Ποτέ δεν θα πάψω να λέω πως η ασφάλεια και η ελευθερία που ένιωσα δίπλα στη Ραφαέλα ήταν αυτά που με οδήγησαν στο να κάνω πραγματικότητα τα οποία ήταν τρελά όνειρα. Είναι δίπλα μου και για κάποιον περίεργο λόγο ακολουθεί την τρέλα μου. Δεν μπορώ να αριθμήσω τα θετικά που έχει δώσει στη ζωή μου με την παρουσία της.

Δεν θα έκανα κάτι τηλεοπτικά μαζί με τη Ραφαέλα, είναι επαγγελματίας, είναι επιχειρηματίας, “τρέχει” δύο μαγαζιά, δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, δεν είναι στους στόχους της, στα πλάνα της. Έχω δουλέψει με τη γυναίκα μου. Το 2018, όταν άνοιξε το πρώτο της μαγαζί, παραιτήθηκα από τα γυμναστήρια στα οποία δούλευα με σκοπό να είμαι δίπλα της. Έκανα ρεσεψιόν για να τη βοηθήσω να σταθεί στα πόδια της επαγγελματικά και να νιώσει μία ασφάλεια. Και θα το έκανα ξανά δεν έχω τέτοια κόμπλεξ».

«Έχω αυτοπεποίθηση φουλ»

«Με κάνει και ντρέπομαι όταν μου λένε ότι είμαι ωραίος άντρας, το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Η εμφάνισή μου έπαιξε ρόλο στην αρχή της καριέρας μου, αλλά νομίζω ότι βρέθηκαν οι σωστοί άνθρωποι που μπόρεσαν να αναδείξουν κάτι παραπάνω από την ομορφιά. Έχω αυτοπεποίθηση φουλ. Αυτά που θέλω, εννοείται ότι θα τα λέω, δεν με απασχολεί η κριτική των άλλων σε αυτό το επίπεδο! Ας με πουν ψώνιο και αλαζόνα. Εγώ αυτός είμαι και ό,τι θέλω θα το καταφέρω».