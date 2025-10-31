Γιώργος Καράβας: «Ήξερα ότι αν δεν πήγαινα καλά στο ''Exathlon'', θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα»

Πριν από λίγες εβδομάδες ολοκληρώθηκε το «Exathlon» και ο Γιώργος Καράβας - παρουσιαστής του ριάλιτι - βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» και μίλησε για την εμπειρία αυτή, καθώς και για την προετοιμασία και προσπάθεια που έκανε προκειμένου να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εκπομπής.

«Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει, το λέω πολύ ειλικρινά, τι δουλειά έριξα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα στο "Exathlon". Το μεξικανικό "Exathlon" πρέπει να το είδα 40 φορές. Συνομιλούσα με το ΑΙ για το τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να το κάνεις, με το ένστικτο, με το που πρέπει να τοποθετείται η φωνή. Όταν μου ανατέθηκε το κομμάτι του "Exathlon" ήξερα, δηλαδή είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, ότι σε περίπτωση που δεν πήγαινα εγώ καλά, θα με είχαν σταυρώσει στο Σύνταγμα κανονικότατα. Ξέρω γω τι λέω» τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε ότι τα περισσότερα από τα μηνύματα που έλαβε ήταν θετικά. «Είναι δύσκολο να παίζεις με την πλάτη στον τοίχο, όμως, το λέω και το εννοώ, τα μηνύματα που έλαβα ήταν χιλιάδες – και είμαι πολύ προσεκτικός με τη μονάδα μέτρησης – ήταν όλα θετικά. Υπήρξαν και αρκετά αρνητικά μηνύματα πριν καν με δουν» εξομολογήθηκε.