Γιώργος Λιβάνης - Ανδρομάχη: Ο υπέροχος γάμος, τα λόγια αγάπης και η βάπτιση του γιου τους

Διπλή χαρά για τον Γιώργο Λιβάνη και την Ανδρομάχη, οι οποίοι χθες Κυριακή 5 Οκτωβρίου επισημοποίησαν την σχέση τους ανεβαίνοντας τα σκαλιά της εκκλησίας και στην συνέχεια βάπτισαν τον μονάκριβο γιο τους, δίνοντάς του το όνομα Φίλιππος.

Το ζευγάρι λίγο πριν τον γάμο που έγινε στο Κορωπί, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων συνεργατών και συναδέλφων έκανε δηλώσεις στις κάμερες.

«Ήταν πολύ συγκινητικό. Όλη μέρα βουρκώνω. Είναι πολύ μοναδικό όλο αυτό» ανέφερε η Ανδρομάχη.

φωτογραφία NDP

Ενώ ο Γιώργος Λιβάνης εξήγησε: «Είναι μια μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι για πολλές μέρες για να καταλάβω τι έγινε». Όσο για το σε ποιον μοιάζει το μωρό; Όπως αποκάλυψαν μοιάζει στην όμορφη τραγουδίστρια, η οποία όπως παραδέχθηκε πάτησε το πόδι του γαμπρού κατά την διάρκεια του μυστηρίου.

Στην γαμήλια δεξίωση που ακολούθησε, το ερωτευμένο ζευγάρι έκανε είσοδο με το τραγούδι «Sarà perché ti amo», ενώ στην συνέχεια αγκαλιά με τον γιό τους χόρευαν και τραγουδούσαν πανευτυχείς για την όμορφη οικογένεια που έχουν δημιουργήσει.

Μάλιστα ο Γιώργος Λιβάνης χόρεψε και ένα ζεϊμπέκικο, το «Φωτιά στα Σαββατόβραδα» της Άντζελας Δημητρίου, ενώ η Ανδρομάχη τον καμάρωνε και τον χειροκροτούσε.