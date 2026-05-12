Γιώργος Μυλωνάκης: Τα σημάδια ελπίδας που οδήγησαν στη νέα δύσκολη μάχη της Γερμανίας

Τα πρώτα, πραγματικά καλά νέα για την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ήρθαν χθες με την είδηση πως ύστερα από 26 ημέρες νοσηλείας του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εξήλθε αυτής μετά τη ρήξη ανευρύσματος στο εγκέφαλο, που υπέστη.

Όπως πληροφορείται η στήλη, τα τελευταία 24ώρα ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ έδειξε να αντιδρά σε ερεθίσματα, όπως να στρέφει το βλέμμα του προς την κατεύθυνση, που άκουγε ομιλία, να κουνάει το κεφάλι ή τα δάχτυλα του. Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη επέτρεψε να περάσει στο δεύτερο, επίσης, κρίσιμο στάδιο της αποθεραπείας του, τη μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία με σκοπό τη συνέχιση της νοσηλείας και της αποθεραπείας του.

Οι ολόθερμες ευχές της στήλης για ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην Ελλάδα συντροφεύουν τον Γιώργο Μυλωνάκη στην κρίσιμη μάχη, που θα δώσει στη Γερμανία.