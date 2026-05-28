Ο Γιώργος Μυλωνάκης επέστρεψε στην Ελλάδα - Σημαντική βελτίωση στην υγεία του

Θετικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Την είδηση γνωστοποίησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή μέσα από την εκπομπή «Happy Day» στον ALPHA.

Η ίδια, που διατηρεί μια πολύ στενή φιλία με τη σύζυγο του κ. Μυλωνάκη, Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκάλυψε πως τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα.



«Πλέον είναι στην Ελλάδα. Είναι σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Ελλάδα. Να πούμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα και οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι μπορεί να είναι και όλα καλά πολύ σύντομα. Εμάς είναι η προσευχή μας και η ευχή μας…Μπορεί να μας βλέπει και ο Γιώργος αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά.

Η σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του Γιώργου Μυλωνάκη ξεκίνησε στις 15 Απριλίου όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και χρειάστηκε για αρκετές ημέρες να νοσηλευτεί στη ΜΕΘ. Όπως ανέφερε η παρουσιάστρια, η άμεση μεταφορά του στον «Ευαγγελισμό» και η γρήγορη επέμβαση των γιατρών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της πορείας της υγείας του.



«Βρισκόταν στη Γερμανία σε ένα κέντρο αποκατάστασης και οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε, φαίνεται ότι το έκαναν και καλά. Χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς που είχε την τύχη ο Γιώργος να βρεθεί κατευθείαν στον Ευαγγελισμό, να πέσει σε ένα πολύ καλό ιατρικό team, αμέσως να μπει στο χειρουργείο και να πάνε όλα καλά», κατέληξε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.