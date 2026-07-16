Γιώργος Πατούλης: Παραμένει στο τιμόνι του ΙΣΑ – Οι μεγάλες προκλήσεις της νέας διοίκησης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά του, μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Κατά την πρώτη συνεδρίασή του, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας τετραετούς θητείας του, με τον Γιώργο Πατούλη να παραμένει στη θέση του προέδρου.

Η νέα διοίκηση του ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι βασική της αποστολή αποτελεί η ισχυρή θεσμική εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου, η προάσπιση του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος και η συμβολή στη διαμόρφωση πολιτικών για τη βελτίωση του συστήματος υγείας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Γιώργος Πατούλης

Αντιπρόεδροι:

Γιώργος Θεοδωρόπουλος

Ιωάννης Κεχρής

Κωνσταντίνος Τούτουζας

Γενικός Γραμματέας: Φώτης Πατσουράκος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Δατσέρης

Ταμίας: Πολυτίμη Λεονάρδου

Αναπληρωτής Ταμίας: Ιωάννης Ιωαννίδης

Μέλη:

Θεοφάνης Αγγελόπουλος

Σωτήριος Καλιαμπάκος

Ιωάννης Καλλιάτσος

Όλγα Κεσίδου

Ιωάννης Νάσιος

Ευθύμιος Παπαμαργαρίτης

Βλάσιος Πυργάκης

Γεώργιος Σιδέρης

Γεώργιος Φερεντίνος

Οι στόχοι της νέας διοίκησης

Στις βασικές προτεραιότητες του νέου Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται η διεκδίκηση λύσεων για τα διαχρονικά προβλήματα των γιατρών, η κατάργηση των μηχανισμών clawback και rebate, η ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η στήριξη των νέων ιατρών.

Παράλληλα, η νέα διοίκηση θέτει ως στόχους την προώθηση της πρόληψης, τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και την ενίσχυση του ρόλου του ΙΣΑ ως θεσμικού συνομιλητή της Πολιτείας.

Πατούλης: «Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά»

Με αφορμή την έναρξη της νέας θητείας, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γιώργος Πατούλης ευχαρίστησε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανανέωση της εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και τόνισε την ανάγκη συλλογικής προσπάθειας.

«Η νέα εντολή που λάβαμε από τους συναδέλφους αποτελεί δέσμευση να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά, υπερασπιζόμενοι τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα των γιατρών και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ποιοτικού συστήματος υγείας προς όφελος των πολιτών», ανέφερε.

Ο κ. Πατούλης ευχαρίστησε επίσης τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία και τη συμβολή τους, ενώ καλωσόρισε τα νέα μέλη, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η νέα διοίκηση θα εργαστεί «με πνεύμα συνεργασίας και ενότητας».