Πολλές ώρες μπροστά σε οθόνες; Πώς να προστατεύσετε τα μάτια σας στην καθημερινή εργασία

Η καθημερινή πολύωρη εργασία μπροστά σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων, όμως η λανθασμένη χρήση της οθόνης και η κακή εργονομία μπορούν να επιβαρύνουν σημαντικά την υγεία των ματιών.

Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Γιάννης Δατσέρης MD, PhD, FEBO, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναλύει τους παράγοντες που προκαλούν την οπτική κόπωση, τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται, αλλά και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν την επιβάρυνση των οφθαλμών.

Όπως επισημαίνει ο κ. Δατσέρης, η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στους χώρους εργασίας γίνεται συχνά χωρίς να λαμβάνονται υπόψη σημαντικοί παράγοντες, όπως το περιβάλλον, η θέση της οθόνης, η στάση του χρήστη, η ψυχοσωματική κατάσταση και το οφθαλμολογικό ιστορικό του εργαζομένου.

«Είναι γεγονός ότι η τοποθέτηση Η/Υ στους χώρους εργασίας γίνεται πρόχειρα με αποτέλεσμα διάφορες παράμετροι να πολύ λίγο έως καθόλου λαμβάνονται υπ’ όψιν από διευθυντές, προϊσταμένους, εργοδότες και κυρίως από τους ίδιους τους χειριστές», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ποια είναι τα συμπτώματα της οφθαλμικής κόπωσης

Τα προβλήματα που προκαλεί η πολύωρη χρήση υπολογιστή μπορεί να κυμαίνονται από μια απλή αίσθηση κόπωσης έως πιο έντονα συμπτώματα.

Στα λεγόμενα ασθενοπικά ενοχλήματα περιλαμβάνονται:

κεφαλαλγία

δακρύρροια

τσούξιμο

κοκκίνισμα των ματιών

θόλωση της όρασης

φωτοφοβία

ναυτία

αίσθημα βάρους στον οφθαλμικό βολβό.

Σύμφωνα με τον ειδικό, μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης τέτοιων συμπτωμάτων έχουν άτομα με προβλήματα όπως ετεροφορία, εξωφορία στην κοντινή απόσταση, αδυναμία σύγκλισης, αλλά και όσοι έχουν αδιόρθωτες ή ανεπαρκώς διορθωμένες διαθλαστικές ανωμαλίες, όπως υπερμετρωπία και αστιγματισμό.

Καθοριστικός ο ρόλος του εργασιακού περιβάλλοντος

Το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται κάποιος επηρεάζει σημαντικά την υγεία των ματιών του.

Παράγοντες όπως:

η ξηρή ατμόσφαιρα

η ανεπαρκής ανανέωση του αέρα

η λανθασμένη θερμοκρασία

ο θόρυβος

ο κακός φωτισμός

η λανθασμένη εργονομία

μπορούν να εντείνουν την εμφάνιση οφθαλμικών ενοχλημάτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ίδια η οθόνη. Μικρές οθόνες, αντανακλάσεις φωτός, απόσταση μικρότερη των 60 εκατοστών και τοποθέτηση ψηλότερα από το επίπεδο του βλέμματος μπορούν να προκαλέσουν αυξημένη καταπόνηση.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε τα μάτια μας

Η πρώτη κίνηση, σύμφωνα με τον κ. Δατσέρη, είναι μια ολοκληρωμένη οφθαλμολογική εξέταση, ώστε να εντοπιστούν πιθανοί παράγοντες κινδύνου και να διαπιστωθεί ποιοι εργαζόμενοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.

Παράλληλα, στο εργασιακό περιβάλλον προτείνονται, η σωστή εργονομική μελέτη του χώρου, κατάλληλος φωτισμός ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου και την κατάσταση της όρασης του εργαζομένου, αποφυγή χώρων χωρίς φυσικό φωτισμό, απομάκρυνση πηγών φωτός που προκαλούν αντανακλάσεις στην οθόνη και διατήρηση απόστασης 60-80 εκατοστών από την οθόνη.

Η σωστή θέση οθόνης και καθίσματος

Ιδιαίτερη σημασία έχει η θέση τόσο της οθόνης όσο και του σώματος κατά την εργασία.

Η οθόνη πρέπει να βρίσκεται ελαφρώς χαμηλότερα από το επίπεδο του βλέμματος, ενώ το κάθισμα πρέπει να επιτρέπει σωστή στάση σώματος.

Οι ειδικοί προτείνουν επίσης οθόνες χαμηλής ακτινοβολίας, με αντι-ανακλαστική επιφάνεια, δυνατότητα ρύθμισης και προσαρμογής στο ύψος εργασίας.

Η προστασία των ματιών από την πολύωρη χρήση υπολογιστών δεν αφορά μόνο την υγεία του εργαζομένου, αλλά και την απόδοσή του.

Η προσοχή στη σωστή χρήση του υπολογιστή, στην εργονομία και στις συνθήκες του εργασιακού χώρου μπορεί να μειώσει σημαντικά τα οφθαλμικά προβλήματα και να δημιουργήσει ένα πιο ασφαλές περιβάλλον εργασίας.