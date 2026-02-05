Γιος δασκάλας γιόγκα: «Η μητέρα μου δεν λαμβάνει σωστή ψυχιατρική φροντίδα στον Κορυδαλλό»

Ο γιος της 56χρονης δασκάλας γιόγκα, που κατηγορείται για εμπρηστικές επιθέσεις σε αυτοκίνητα συγγενών της και παραμένει στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού, περιέγραψε τη μητέρα του ως άτομο με σοβαρή ψυχική διαταραχή που δεν έχει λάβει την κατάλληλη φροντίδα από την πολιτεία.

Μιλώντας στο MEGA, υπογράμμισε ότι η υπόθεση της μητέρας του δεν είναι απλώς αστεία, παρά το γεγονός ότι μια δασκάλα γιόγκα εμπλέκεται σε εμπρησμούς. «Το πρόβλημα είναι συστημικό. Η μητέρα μου είχε νοσηλευτεί ξανά σε ψυχιατρεία χωρίς να της παρασχεθεί ουσιαστική θεραπεία, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια», δήλωσε.

Σημείωσε επίσης ότι η μητέρα του ήταν άστεγη τα τελευταία δέκα χρόνια και ότι το κράτος αποτυγχάνει να προστατεύσει τους ασθενείς, αντιμετωπίζοντάς τους ως παραβάτες. Παρά τις υπάρχουσες δομές, πολλοί ασθενείς δεν παραμένουν εκεί, με συνέπεια να προκύπτουν παραβατικές συμπεριφορές που δεν οφείλονται σε επιλογή, αλλά στη δυσλειτουργία του συστήματος.

Ο γιος της πρόσθεσε ότι η ίδια είχε ελάχιστη επικοινωνία με την οικογένεια, ενώ η διαταραχή της επιδεινώθηκε με τον χρόνο. Ανέφερε επίσης ότι μετά από επίθεση σε ψυχιατρικό κατάστημα, η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη μετά από έναν μήνα, χωρίς να λάβει την αναγκαία ψυχολογική υποστήριξη. Σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθεί να μην λαμβάνει επαρκή βοήθεια στον Κορυδαλλό, όπου της χορηγούνται μόνο φάρμακα για καταστολή, χωρίς ψυχοθεραπεία.

Η δικηγόρος της 56χρονης επιβεβαίωσε όσα δήλωσε ο γιος της, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ευρύτερο πρόβλημα της αντιμετώπισης ψυχικά ασθενών από το κράτος. Η ίδια τόνισε ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη, η πελάτισσά της παραμένει στο ψυχιατρικό κατάστημα και αρνείται τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με συγγενή της 56χρονης, η πρώτη εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 17 Ιανουαρίου, όταν η γυναίκα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στο αυτοκίνητο της θείας της, αλλά έγινε αντιληπτή από γείτονα. Το περιστατικό προκάλεσε μερική καταστροφή του οχήματος και αναστάτωση στην οικογένεια.

Ο συγγενής πρόσθεσε ότι στο παρελθόν η 56χρονη είχε ζητήσει χρήματα και απειλούσε συγγενείς και είχε νοσηλευτεί δύο φορές στο Δρομοκαΐτειο, χωρίς όμως να είναι σαφές τι είχε συμβεί εκεί ακριβώς.