Σκαφιδά για το φιλί της Πεκτέση με την Μακρή στον «Άγιο Έρωτα» - Η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε

Στο τελευταίο επεισόδιο - για το 2025 - της σειράς «Άγιος Έρωτας» είδαμε σε μια σκηνή την Ηρώ Πεκτέση και την Αντιγόνη Μακρή να φιλιούνται. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδόθηκε η συγκεκριμένη σκηνή, εκνεύρισε την Γιούλικα Σκαφιδά η οποία έκανε μια ανάρτηση στο instagram εξηγώντας ότι «αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί».

«Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί.

Η σκηνή όπως μεταδόθηκε...

...I'd watch the world burn down...

-Πόσες φορές το είδες;

-Ναι...#elenianna pic.twitter.com/eMhUeVpDMn — New Blank (@NBlank2928) December 24, 2025

Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τα ίδια έχω ζήσει και στη σειρά Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση.

Αυτή είναι η σκηνή όπως γυρίστηκε...

Τι να πρωτοσχολιάσω για αυτήν εδώ την ΣΚΗΝΗ, από το πού να το πιάσω και από πού να το αφήσω, τόσο στο επεισόδιο όσο και στο backstage πού ανεβασε η Ηρώ 🫠



Ας το πιάσω από την αρχή.



(1/8)#elenianna pic.twitter.com/35CatBekKc — 𝑬𝒏𝒄𝒉𝒂𝒏𝒕𝒓𝒂 🍉 🚦 🖊 📖 (@Enchantra35) December 24, 2025





Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Η αγάπη δεν είναι "ανάρμοστο περιεχόμενο". Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή.



Αντιγόνη, Ηρώ, ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν.