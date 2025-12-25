Σκαφιδά για το φιλί της Πεκτέση με την Μακρή στον «Άγιο Έρωτα» - Η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως γυρίστηκε
«Η αγάπη δεν είναι ανάρμοστο περιεχόμενο» δηλώνει φανερά ενοχλημένη η ηθοποιός.
Στο τελευταίο επεισόδιο - για το 2025 - της σειράς «Άγιος Έρωτας» είδαμε σε μια σκηνή την Ηρώ Πεκτέση και την Αντιγόνη Μακρή να φιλιούνται. Ο τρόπος με τον οποίο μεταδόθηκε η συγκεκριμένη σκηνή, εκνεύρισε την Γιούλικα Σκαφιδά η οποία έκανε μια ανάρτηση στο instagram εξηγώντας ότι «αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί».
«Χθες προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο για το 2025 της σειράς Άγιος Έρωτας. Το φινάλε περιλάμβανε έναν μεγάλο σεισμό, καταστροφές και τραυματισμούς. Ανάμεσα σε όλα αυτά υπήρχε και μια σκηνή αγάπης. Ένα φιλί.
Η σκηνή όπως μεταδόθηκε...
Αυτή η σκηνή δεν προβλήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί και γυριστεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Τα ίδια έχω ζήσει και στη σειρά Milky Way: άλλα είδαμε στην επίσημη προβολή και άλλα στην τηλεοπτική μετάδοση.
Αυτή είναι η σκηνή όπως γυρίστηκε...
Δεν αφορά πρόσωπα. Αφορά εξωτερικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το καλλιτεχνικό έργο. Και κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε γι' αυτό. Η αγάπη δεν είναι "ανάρμοστο περιεχόμενο". Η αγάπη είναι αλήθεια. Είναι ζωή.
Αντιγόνη, Ηρώ, ήσασταν υπέροχες και λυπάμαι που οι τηλεθεατές δεν είχαν τη δυνατότητα να σας απολαύσουν.