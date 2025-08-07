Γιουβέτσι με μοσχάρι και τραχανόσουπα με δενδρολίβανο από Θεσσαλονίκη «ξετρέλαναν» τους Κινέζους

Αυθεντικές γεύσεις και μυρωδιές της Θεσσαλονίκης ταξίδεψαν μέχρι την Κίνα, στη διεθνή διοργάνωση «Παρουσίαση Πόλεων της Γαστρονομίας» που πραγματοποιήθηκε στο Μακάο, με δύο πιάτα που μυρίζουν Ελλάδα να ξετρελαίνουν τους Κινέζους.

Το φεστιβάλ, που διεξήχθη από τις 11 έως τις 20 Ιουλίου, συγκέντρωσε 29 διακεκριμένους σεφ από το δίκτυο δημιουργικών πόλεων γαστρονομίας της UNESCO, με επίκεντρο τα μπαχαρικά και τα βότανα. Κάθε σεφ παρουσίασε παραδοσιακά πιάτα της πατρίδας του, αξιοποιώντας τοπικά υλικά και αρωματικά.

Η Θεσσαλονίκη εκπροσωπήθηκε από τον πολυβραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο Chef Ambassador Νίκο Τζούμα, ο οποίος ετοίμασε δύο χαρακτηριστικά ελληνικά πιάτα: γιουβέτσι με μοσχάρι κοκκινιστό με δάφνη και κανέλα και τραχανόσουπα με άγρια χόρτα, δυόσμο, θυμάρι και δενδρολίβανο.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες την ημέρα της ελληνικής παρουσίασης, η ανακοίνωση της παρουσίας του σεφ από τη Θεσσαλονίκη προσέλκυσε μαζικά το κοινό.



Η προβολή της διοργάνωσης και της συμμετοχής της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε μέσα από τις 28 επίσημες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού Τουρισμού του Macao (MGTO), όπως τα WeChat, Weibo, Douyin, Xiaohongshu, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, Kakao και Line. Παράλληλα, υπήρξαν ζωντανές μεταδόσεις από το Weibo, το Xiaohongshu και τα Weixin Channels.



Μεταξύ άλλων, περισσότερες από 7,8 εκατομμύρια προβολές καταγράφηκαν σε social media λογαριασμούς του MGTO και περισσότερες από 3 εκατομμύρια προβολές και επισκέψεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Τουρισμού του Macao.



Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η πόλη συμμετείχε στη διοργάνωση, ενισχύοντας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη διεθνή αναγνώρισή της ως «πόλης γαστρονομίας και πολιτιστικής δημιουργικότητας, χτίζοντας γέφυρες με νέες αγορές και προβάλλοντας τον ελληνικό γαστρονομικό πολιτισμό σε παγκόσμιο επίπεδο».

