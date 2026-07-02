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Γλυφάδα: Χειροπέδες σε 69χρονο με αρχαία αγγεία μεγάλης αξίας στο σπίτι του

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ., μετά τον εντοπισμό τεσσάρων αρχαίων αντικειμένων μέσα στην κατοικία του.

Πηγή φώτο - ΕΛ.ΑΣ
Πηγή φώτο - ΕΛ.ΑΣ
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Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες σε έναν 69χρονο.

Τα αρχαία ευρήματα που κατασχέθηκαν

Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντος στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν τέσσερα αρχαία αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν:

Δύο κύπελλα με δύο λαβές, καλυμμένα με στιλπνό μελανό γάνωμα.

Μια οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή, καλυμμένη επίσης με στιλπνό μελανό γάνωμα.

Μια τριφυλλόσχημη οινοχόη με υπερυψωμένη λαβή, καλυμμένη με ερυθρό γάνωμα.

Στον Εισαγγελέα ο 69χρονος

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάστηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο, ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις αυστηρές προστατευτικές διατάξεις του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Σε βάρος του 69χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

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