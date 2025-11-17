Γλυφάδα: Στη «φάκα» της ΕΛΑΣ 42χρονος για διαρρήξεις σε ΙΧ - Το αδιανόητο «κόλπο» με τις παρεμβολές

Από τον περασμένο Ιούλιο τα περιστατικά διαρρήξεων ΙΧ στη Γλυφάδα είχαν πάρει μορφή «χιονοστιβάδας» γεγονός που προκάλεσε την κινητοποίηση της ΕΛΑΣ. Έτσι μετά από συντονισμένη επιχείρηση του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής, εντοπίστηκε και συνελήφθη την περασμένη Τετάρτη (12/11) έναν 42χρονος με καταγωγή από την Αλγερία ο οποίος όπως αποδείχθηκε με ένα «ευφάνταστο» κόλπο που είχε επινοήσει αφαιρούσε αντικείμενα από οχήματα και γινόταν καπνός χωρίς κανείς να αντιληφθεί το παραμικρό.

Ο εν λόγω άνδρας μαζί με δύο ακόμη συνεργούς οι οποίοι αναζητούνται, είχαν ρημάξει τα οχήματα της ευρύτερης περιοχής από τον περασμένο Ιούλιο, είτε σπάζοντας τα τζάμια είτε χρησιμοποιώντας συσκευή jammer, η οποία έκανε παρεμβολές και απέτρεπε το κλείδωμα του οχήματος μέσω τηλεχειρισμού.

Οι οδηγοί απομακρύνονταν έχοντας την εντύπωση πως έχουν κλειδώσει το όχημά τους και έτσι οι δράστες είχαν τη δυνατότητα μετά να μπουν στο όχημα και να πάρουν ό,τι θέλουν ανενόχλητοι.

Οι δράστες κατάφεραν μέσα σε ελάχιστους μήνες να παραβιάσουν 24 οχήματα και να βάλουν στην τσέπη αντικείμενα αξίας και μετρητά συνολικής αξίας 42.000 ευρώ περίπου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 42χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα, έχει καταδικαστεί με ποινή διετούς φυλάκισης, ενώ σε βάρος του είχε επιβληθεί και ο περιοριστικός όρους της παρουσίας σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής που είχε δηλώσει πως διέμενε.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας συνελήφθη, πρωινές ώρες της 12-11-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, 42χρονος αλλοδαπός κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που διαπράττει διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών διαρρήξεων – κλοπών από σταθμευμένα οχήματα στην περιοχή της Γλυφάδας συστάθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατελήφθη επ’ αυτοφώρω, πρωινές ώρες της 12-11-2025 στην περιοχή της Γλυφάδας, να αφαιρεί από το εσωτερικό οχήματος αντικείμενα και συνελήφθη, ενώ αναζητούνται επιπλέον -2- συνεργοί του και μέλη της ομάδας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τις αρχές Ιουλίου του τρέχοντος έτους, μετέβαιναν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην περιοχή της Γλυφάδας όπου αναζητούσαν οχήματα που κατέφθαναν και στάθμευαν στην περιοχή.

Αφού τα εντόπιζαν, ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, είτε με θραύση υαλοπίνακα και στη συνέχεια, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και προσωπικά αντικείμενα.

Αναφορικά με τη χρήση συσκευής jammer – παρεμβολέα συχνοτήτων, μόλις οι ιδιοκτήτες των οχημάτων στάθμευαν τα οχήματά τους και επιχειρούσαν να τα κλειδώσουν με τη χρήση ηλεκτρονικού κλειδιού (τηλεχειριστηρίου), η εγκληματική ομάδα ενεργοποιούσε τη συσκευή με αποτέλεσμα να υπάρχει παρεμβολή στο σύστημα κλειδώματος και το όχημα να παραμένει ξεκλείδωτο.

Ο 42χρονος αναλάμβανε τον ρόλο του φυσικού αυτουργού, εισερχόμενος στο εσωτερικό των σταθμευμένων οχημάτων και αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα και χρηματικά ποσά, ενώ έτερο μέλος της εγκληματικής ομάδας, είχε το ρόλο του επιτηρητή-«τσιλιαδόρου».

Χαρακτηριστικό της οργανωμένης δράσης τους , αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της εγκληματικής ομάδας επικοινωνούσαν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο μέσω ακουστικού, προκειμένου να συντονίζουν τις ενέργειές τους.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας, εξιχνιάστηκαν -24- περιπτώσεις κλοπών με τον ίδιο τρόπο δράσης και με λεία άνω των -42.000- ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε και καταδικαστική απόφαση με ποινή φυλάκισης -2- ετών για διακεκριμένες κλοπές.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.