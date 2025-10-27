Gmail: Χάκαραν πάνω από 180 εκατ. κωδικούς - Πώς θα δείτε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Ο Αυστραλός ειδικός Troy Hunt αποκάλυψε πως επιτήδειοι έκλεψαν 183 εκατομμύρια κωδικούς Gmail με αποτέλεσμα να παρατηρούνται παραβιάσεις τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στα sites που οι χρήστες έχουν εισάγει τα συγκεκριμένα στοιχεία τους.



Η κλοπή των κωδικών Gmail έγινε τον περασμένο Απρίλιο αλλά ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα στην ιστοσελίδα του Troy Hunt, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πώς μπορείτε να δείτε αν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Πέρα από το Gmail, ο ειδικός αναφέρει πως με τη συγκεκριμένη κλοπή μπορούν να παραβιαστούν και οι ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν εισάγει τόσο το email τους όσο και τους κωδικούς τους, όπως Netflix, Amazon, Shein κλπ.



Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο, για να δείτε αν έχει επηρεαστεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα Have I Been Pwned και να εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Έλεγχος» και η ιστοσελίδα θα σας δείξει τη λίστα με τις παραβιάσεις δεδομένων που επηρεάζουν τη διεύθυνση email σας.



Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται στη νέα παραβίαση του Gmail η διεύθυνση email σας, ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε προηγούμενες παραβιάσεις που χρονολογούνται εδώ και πάνω από 10 χρόνια.



Στην περίπτωση που είστε ένας από τους 183 εκατομμύρια χρήστες, τότε πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης του email και να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με τον οποίο στέλνεται κωδικός στο κινητό σας για να συνδεθείτε στο email σας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των δραστών που ευθύνονται για το κακόβουλο λογισμικό. Εξάλλου, όπως τονίζει ο Troy Hunt, είναι τεράστιο λάθος να χρησιμοποιείται ένας κωδικός σε πολλούς και διαφορετικούς λογαριασμούς.