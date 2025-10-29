H Google διαψεύδει αναφορές για παραβίαση ασφαλείας στο Gmail: «Οι χρήστες είναι προστατευμένοι»

Σε διάψευση των αναφορών πολλών ξένων μέσων ενημέρωσης για μαζική παραβίαση της ασφαλείας του Gmail, που επηρεάζει εκατομμύρια χρήστες, προχώρησε η Google. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι η υπηρεσία email παραμένει ασφαλής, χωρίς καμία ένδειξη παραβίασης ευρείας κλίμακας, ενώ δίνει και συμβουλές προς τους χρήστες για το πώς να είναι προστατευμένοι.

Τα δημοσιεύματα στηρίχτηκαν σε δήλωση του υπεύθυνου της βάσης δεδομένων Have I Been Pwned, Τρόι Χαντ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραβίαση αφορούσε διευθύνσεις ιστοτόπων, διευθύνσεις email και κωδικούς πρόσβασης.

Όπως σημειώνει η Google, δεν έγινε κάποια στοχευμένη επίθεση κατά ατόμων ή της πλατφόρμας και πως οι αναφορές για τη διαρροή αφορούν ευρεία κλοπή πληροφοριών που στοχεύει πολλούς τύπους δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο.



Όσον αφορά το email, οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν, ενεργοποιώντας την επαλήθευση δύο βημάτων και υιοθετώντας κλειδιά πρόσβασης ως μια απλούστερη και καλύτερη εναλλακτική λύση αντί για κωδικούς πρόσβασης, συμβουλεύει η Google.



Σε περίπτωση που έχει παραβιαστεί λογαριασμός στο Gmail η εταιρεία τονίζει πως βοηθά τους χρήστες να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης και να ασφαλίσουν εκ νέους τους λογαριασμούς τους.

