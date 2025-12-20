GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα μεγάλη νικήτρια - Το έμαθε από την τηλεόραση του σπιτιού της

Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM. Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων η Ξένια σημείωσε την καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.



Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.



Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου να προσθέτει: «Τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά».



Δείτε βίντεο από τη δοκιμασία φωτογράφισης

Μετά από τρεις μήνες και πολλές απαιτητικές δοκιμασίες η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αλλά και τα έπαθλα που τον συνόδευαν.



«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε βουρκωμένη. «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.



Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του μεγάλου τελικού

Στο σπίτι της παρέα με φίλους έμαθε το αποτέλεσμα

Όπως συνηθίζεται, στο GNTM γυρίζονται τρία επεισόδια όπου ο καθένας από τους φιναλίστ ανακηρύσσεται νικητής, αλλά το τελικό αποτέλεσμα μένει κρυφό μέχρι την τελευταία στιγμή και ο λόγος είναι για να μη γίνει διαρροή των αποτελεσμάτων. Αυτό συνέβη και φέτος.

Η Ξένια Τσίρκοβα παρακολουθούσε το επεισόδιο παρέα με φίλες της με την αγωνία αποτυπωμένη στο πρόσωπό της. Σύμφωνα με βίντεο που διέρρευσε στα social media, τη στιγμή που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, ξέσπασε σε πανηγυρισμούς.

