Παρασκευή Κερασιώτη: Αγκαλιά με τον νεογέννητο γιο της - «Πόσο ευλογημένη νιώθω»

«Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Ποσο ευλογημένη νιώθω. Πόσο ευχαριστώ τον Θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο». Με αυτά τα λόγια η Παρασκευή Κερασιώτου αποκάλυψε το πιο ευχάριστο γεγονός της ζωής της.

Το μοντέλο έγινε για πρώτη φορά μητέρα και από την ασφάλεια του μαιευτηρίου μοιράστηκε μαζί μας τα χαρούμενα αυτά νέα κρατώντας αγκαλιά το νεογέννητο μωράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της.

Οι δυο τους πλέουν ήδη σε πελάγη ευτυχίας και δεν κρατιούνται μέχρι τη στιγμή που θα πάρουν το εξιτήριο και θα πάνε στο σπίτι τους για να ξεκινήσει η νέα τους ζωή.

«Τόση χαρά, τόσα δάκρυα»

Τα νέα της εγκυμοσύνης της η Παρασκευή τα είχε μοιραστεί τον περασμένο Ιούνιο πάλι στο Instagram. Τότε είχε φωτογραφηθεί στην αγκαλιά του συντρόφου της κρατώντας ένα τεστ εγκυμοσύνης και δύο φωτογραφίες από τον υπέρηχο και είχε γράψει χαρακτηριστικά:

«Εγώ εσύ και το μωρό μας. Ο λόγος που έχω εξαφανιστεί τόσο καιρό από τα social media, ό,τι πιο όμορφο μου έχει συμβεί. Τόση χαρά, τόσα δάκρυα. Δεν θα γράψω πολλά, δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψω αυτά που νιώθω. Σε περιμένουμε μωρό μου».