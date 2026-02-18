Γουινόνα Ράιντερ: Η εμβληματική ηθοποιός στην καμπάνια του Balenciaga

Με σημαντική αλλαγή στην οπτική του γλώσσα ο οίκος Balenciaga κυκλοφόρησε την καμπάνια του «Heart and Body». Ο διευθυντής δημιουργικού του οίκου, Πιερπάολο Πιτσόλι συγκέντρωσε καστ διάσημων για πρεσβευτές του brand, οι οποίοι συγκροτούν μια νέα κοινότητα που βασίζεται σε κοινές αξίες σεβασμού, ευαισθησίας και ελευθερίας.

Για να αποτυπώσει αυτές τις αξίες στην καμπάνια, ο Πιτσόλι επέλεξε τον θρυλικό φωτογράφο μόδας Ντέιβιντ Σιμς. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του, το «Heart and Body» τοποθετεί τη μόδα ως όχημα ευαλωτότητας. «Φωτογραφήσαμε την καμπάνια σε έναν αιωρούμενο, ετεροτοπικό χώρο. Ένα μέρος όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει» εξηγεί ο Πιτσόλι. «Σε αυτή την ηρεμία, η ταυτότητα γίνεται πιο ξεκάθαρη και η σύνδεση γίνεται δυνατή».

Παρουσιάζοντας δύο συλλογές - The Heartbeat (Καλοκαίρι 2026) και Body and Being (Φθινόπωρο 2026) — η καμπάνια ενθαρρύνει μια γόνιμη ανταλλαγή μεταξύ σώματος και υφάσματος. Κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον. Σε κάθε φωτογραφία, τα υλικά ακολουθούν νέες τάσεις, πέφτοντας από τους ώμους ή περιβάλλοντας τη μέση.

«Το έργο μου σε αυτόν τον οίκο αφορά πάντα τους ανθρώπους που φορούν τα ρούχα — πώς κινούνται, πώς αισθάνονται, πώς υπάρχουν στον κόσμο» αναφέρει ο διευθυντής δημιουργικού του Balenciaga. «Θέλω τα ρούχα να φέρνουν άνεση και αυτοπεποίθηση, ποτέ να μην υπερισχύουν. Το άτομο φοράει τα ρούχα, όχι το αντίθετο. Για μένα, αυτή η καμπάνια αφορά τη δημιουργία ενός χώρου όπου η ατομικότητα διαμορφώνει την κοινότητα και οι αξίες διαμορφώνουν την αισθητική».

Για την καμπάνια φωτογραφήθηκαν ο καταξιωμένος Βρετανός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Χάρις Ντίκινσον, η εμβληματική Αμερικανίδα ηθοποιός Γουινόνα Ράιντερ και η Νοτιοκορεάτισσα σταρ Ρο Γιουν-σέο.

Μαζί τους βρίσκεται ποικιλόμορφη ομάδα «Φίλων του Οίκου», συμπεριλαμβανομένων του συνθέτη Λάμπρινθ, των ηθοποιών Ντανιέλ Ντίντγουιλερ και Χαβάνα Ρόουζ Λιου και των μοντέλων και των μοντέλων Μόνα Τούγκορ και Λολί Μπαϊά.

«Επιλέγω πρόσωπα, όχι χαρακτήρες» λέει ο Πιερπάολο Πιτσολι. «Ανθρώπινα όντα με ξεχωριστές ιστορίες, πρόσωπα που χαρακτηρίζονται από εμπειρία, ευαλωτότητα και λεπτότητα».

Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα είναι ο Καναδός ηθοποιός Χάντσον Γουίλιαμς, γνωστός από τη σειρά Heated Rivalry. «Είναι πραγματικά τιμή μου να συνεργάζομαι με τον Πιερπάολο και τον Balenciaga. Αυτή η καμπάνια δεν αφορά μόνο τη μόδα - αφορά την ταυτότητα και την αυτοπεποίθηση να εμφανίζεται κάποιος χωρίς συμβιβασμούς. Ο Balenciaga και ο Πιερπάολο έχουν προωθήσει τη συζήτηση γύρω από την πολυτέλεια και τον πολιτισμό, και ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι ένα μικρό μέρος αυτού του επόμενου κεφαλαίου» πρόσθεσε.

Η φωτογράφιση έγινε στο ατελιέ Παριζιάνου καλλιτέχνη με τολμηρή αρχιτεκτονική και ακατέργαστα στοιχεία καμβά για τη δημιουργία «ετεροτοπικού χώρου» όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει.