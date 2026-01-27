Γουίνσλετ: Ο ρόλος που είχε καταστροφικό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία «Ζήτησα βοήθεια από ειδικό»

Η Κέιτ Γουίνσλετ μίλησε ανοιχτά για τις καταστροφικές επιπτώσεις που είχε στην ψυχική της υγεία ο ρόλος των προβληματικών χαρακτήρων, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε «τρελάθηκε» και χρειαζόταν επαγγελματική βοήθεια για να αναρρώσει.

Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, περιέγραψε λεπτομερώς το πραγματικό κόστος της ενσάρκωσης συναισθηματικά απαιτητικών ρόλων, ομολογώντας ότι υπήρξε μια περίπτωση πρόσφατα που χρειαζόταν «κατάλληλη υποστήριξη» για να αποστασιοποιηθεί από έναν χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε στο podcast «Μαθήματα από τις μητέρες μας», «όταν παίζεις έναν πραγματικό δύσκολο ρόλο, όπως αυτόν στην δραματική, τηλεοπτική σειρά «Mare Easttown», στη συνέχεια χρειάζεσαι επανείσοδο στη ζωή σου. Επιστροφή στις φιλίες σου, επανένταξη στον ρυθμό των οικογενειακών σου υποχρεώσεων. Όπως και έξοδο από μια οικογένεια, εγκατάλειψη ανθρώπων, αποχώρηση από έναν χαρακτήρα.

Χρειάζεται λίγος χρόνος, στην πραγματικότητα, για να ξεχωρίσεις έναν χαρακτήρα από το σύστημά σου, ειδικά αν τον έχεις υποδυθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που στην τηλεόραση πραγματικά συμβαίνει.»

Μιλώντας για την ερμηνεία της στο Mare of Easttown αποκάλυψε πως ο ρόλος αυτός την έφτασε σε οριακό σημείο. Στο δράμα του HBO, το οποίο προβλήθηκε το 2021, η Κέιτ υποδύθηκε μια ντετέκτιβ από μια μικρή πόλη της Πενσυλβάνια που ερευνούσε έναν τοπικό φόνο, ενώ παράλληλα αντιμετώπιζε ένα βαθύ προσωπικό τραύμα, συμπεριλαμβανομένου του διαζυγίου και της αυτοκτονίας του γιου της.

«Επρόκειτο να είναι γυρίσματα έξι μηνών. Ο Covid συνέβη μετά τους πέντε μήνες που κάναμε γυρίσματα, όλα πιέστηκαν και όταν επιστρέψαμε, οι πέντε εβδομάδες που μας απέμεναν έγιναν 10. Μέχρι το τέλος της ιστορίας, είχα υποδυθεί αυτόν τον χαρακτήρα για πάνω από ένα χρόνο. Και ειλικρινά θύμωσα λίγο. Ήταν αρκετά περίεργο. Είναι η μόνη φορά στη ζωή μου που χρειάστηκε πραγματικά να ζητήσω κάποια βοήθεια, για να επανέλθω στον εαυτό μου» αποκάλυψε η ηθοποιός.