Κέιτ Γουίνσλετ: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά «Οι πρώτες μου ερωτικές εμπειρίες ως έφηβη ήταν με κορίτσια»

Η Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε στο podcast «Team Deakins», ότι μερικές από τις πρώτες της εμπειρίες ως έφηβη ήταν με γυναίκες. Η 50χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αναφέρθηκε στην εξαιρετική της ερμηνεία στο Heavenly Creatures, το δράμα - θρίλερ του 1994 σε σκηνοθεσία Πίτερ Τζάκσον, στο οποίο πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Μέλανι Λίνσκι, όπου και υποδύονταν δύο έφηβες κοπέλες των οποίων η έντονη φιλία εξελίχθηκε σε έναν επικίνδυνα εμμονικό δεσμό.

Όταν ρωτήθηκε πόσο πολύ από τον εαυτό της έφερε στον ρόλο της Τζούλιετ, η Γουίνσλετ μοιράστηκε μια βαθιά προσωπική παραδοχή για το πώς συνδέθηκε με έναν από τους πιο διαμορφωτικούς πρώτους ρόλους της.

«Θα μοιραστώ κάτι που δεν έχω ξαναμοιραστεί. Μερικές από τις πρώτες μου προσωπικές εμπειρίες ως έφηβη ήταν στην πραγματικότητα με κορίτσια», είπε. «Είχα φιλήσει μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια, αλλά δεν είχα εξελιχθεί ιδιαίτερα προς καμία από τις δύο κατευθύνσεις».

Η Κέιτ Γουίνσλετ εξήγησε ότι αυτές οι εμπειρίες τη βοήθησαν να κατανοήσει την ισχυρή συναισθηματική έλξη που βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας και πρόσθεσε ότι ενώ δεν μπορούσε να κατανοήσει πλήρως τα πιο σκοτεινά ψυχολογικά στοιχεία της ιστορίας σε τόσο νεαρή ηλικία, ένιωσε έντονα την ανάγκη να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να σχηματιστούν βαθιοί δεσμοί κατά την εφηβεία, όταν οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι.

Με τα χρόνια, η Γουίνσλετ, η οποία είναι παντρεμένη με τον Έντουαρντ Άμπελ Σμιθ, έχει υποστηρίξει τους ΛΟΑΤΚΙ+ ηθοποιούς στο Χόλιγουντ και έχει μιλήσει ανοιχτά το 2021 στους Sunday Times για το ότι υπάρχουν ηθοποιοί που «τρομοκρατούνται» πολύ πριν αποκαλυφθεί η σεξουαλική τους ταυτότητα σχετικά με το πώς αυτό θα επηρεάσει την καριέρα τους. «Δεν μπορώ να σας περιγράψω τον αριθμό των νέων ηθοποιών που γνωρίζω - κάποιους γνωστούς, κάποιους νέους - που φοβούνται ότι η σεξουαλικότητά τους θα αποκαλυφθεί και ότι αυτό θα σταθεί εμπόδιο στο να τους επιλεχθούν για straight ρόλους.

«Μπορώ να σκεφτώ τουλάχιστον τέσσερις ηθοποιούς που κρύβουν εντελώς τη σεξουαλικότητά τους. Είναι επώδυνο, επειδή φοβούνται μήπως αποκαλυφθούν» λέει χαρακτηριστικά.