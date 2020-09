Νέες δραματικές διαστάσεις παίρνει η κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, όπου εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2020 νέα μικρής έκτασης πυρκαγιά σε σκηνές προσφύγων που δεν είχαν καταστραφεί, προκαλώντας πανικό στους ανθρώπους που βρίσκονται στον καταυλισμό, λίγες ώρες μετά την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης. Tο OPEN μετέδωσε εικόνες από σκηνές να καίγονται και οικογένειες να τρέχουν με τα μωρά στην αγκαλιά τους να σωθούν από τις φλόγες. Μάλιστα ακούστηκαν και εκρήξεις από φιάλες υγραερίου.

Στο σημείο βρίσκονταν στημένες τουλάχιστον 200 σκηνές όπου διέμεναν πρόσφυγες και μετανάστες, έξω από την περίφραξη του κανονικού καταυλισμού. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Μηχανήματα του στρατού καταβάλλουν προσπάθειες για να ανοίξουν δρόμους ώστε να προσεγγίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις εστίες. Προς το παρόν παραμένει άγνωστη η αιτία της πυρκαγιάς. Στην κατάσβεση επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή και ανδρών της ΕΛΑΣ για τον φόβο νέων επεισοδίων.

Η Λέσβος έχει τεθεί με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ενώ κυβερνητικό κλιμάκιο από τους κ.κ. Μηταράκη, Θεοδωρικάκο και Αρκουμανέα που το επισκέφθηκαν επιχειρούν να βρουν λύση για τους άστεγους πρόσφυγες αλλά και την διασφάλιση της τάξης. Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Μηταράκης «η Μόρια όπως την ξέραμε δεν μπορεί να συνεχίσει». Διεμήνυσε ότι φαινόμενα παραβατικών συμπεριφορών δεν θα γίνουν ανεκτά ενώ ενημέρωσε ότι οι άστεγοι θα φιλοξενηθούν σε πλοία και σκηνές.

Becoming impossible to breath as fires in #Moria rage on – toddlers scared to dearth hold on to their parents fleeing scene pic.twitter.com/NUye7Mzj4M — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Fire outbreaks never seem to stop at #Moria , that’s raging right now, as people massively abandon the camp with anything they have spared pic.twitter.com/xIRr7YPGIF — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

New fires breaking in #Moria people panicked pic.twitter.com/8x1JFqIr5F — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Explosions being heard perhaps by gas cans inside tents as #Moria is bracing apparently for another conflagration. pic.twitter.com/exk2ugiBUl — Giorgos Christides (@g_christides) September 9, 2020

Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοίνωσε το κυβερνητικό κλιμάκιο

Σχεδόν 2.000 ευάλωτους αιτούντες άσυλο που διέμεναν στο ΚΥΤ της Μόριας το οποίο καταστράφηκε από τη μεγάλη φωτιά, θα φιλοξενηθούν σε πλοίο της Blue Star Ferries που αναμένεται να καταπλεύσει στο λιμάνι της Μυτιλήνης και σε δύο αρματαγωγά του πολεμικού ναυτικού που θα μεταβούν αύριο στο νησί, όπως ανακοινώθηκε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2020, στη Λέσβο, οι υπουργοί Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, και Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Οι υπόλοιποι από τους περίπου 3.500 αιτούντες άσυλο που έμειναν χωρίς στέγη θα φιλοξενηθούν, όπως ανακοινώθηκε, σε σκηνές που στάλθηκαν από άλλα μέρη της χώρας και οι οποίες θα τοποθετηθούν σε χώρους του ΚΥΤ που δεν επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά και σε τρίτους χώρους που θα υποδειχθούν από την τοπική αυτοδιοίκηση. Για φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία δεν θα μείνουν ατιμώρητα, έκανε λόγο ο υπουργός Μετανάστευσης.

«Η κρίση εδώ απαιτεί απόλυτη ενότητα και υπευθυνότητα από όλους. Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλιστεί πλήρως η έννομη τάξη με συγκεκριμένα μέτρα», τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. «Βασικός στόχος είναι η πλήρης υγειονομική προστασία ολόκληρου του νησιού, τόσο των κατοίκων όσο και όσων φιλοξενούνται στον καταυλισμό. Έχοντας κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είμαστε βέβαιοι ότι έχουμε την πλήρη στήριξη των κατοίκων», συνέχισε. «Ακόμα διερευνώνται οι πραγματικές συνθήκες των γεγονότων, είναι δεδομένο ότι ξεκίνησε από αιτούντες άσυλο», σημείωσε. «Χρειάζεται ρεαλισμός από όλους για την προστασία των κατοίκων», πρόσθεσε.

«Φαινόμενα παραβατικότητας σαν αυτά που βιώσαμε χθες, δεν θα μείνουν ατιμώρητα», τόνισε από την πλευρά του ο Νότης Μηταράκης, λέγοντας ότι τα γεγονότα ξεκίνησαν από αιτούντες άσυλο μετά την καραντίνα που επιβλήθηκε λόγω εντοπισμού κρουσμάτων. «Η αστυνομία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών», συνέχισε ο ίδιος. «Λαμβάνουμε ένα μεγάλο κύμα υποστήριξης το οποίο πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη» είπε ο υπουργός και επανέλαβε ότι η Μόρια χρειάζεται μία κλειστή δομή που θα εξασφαλίσει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους διαμένοντες εκεί. (Διαβάστε αναλυτικά).



Το μήνυμα Μητσοτάκη

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε τηλεοπτικό μήνυμα με αφορμή όσα έγιναν στη Μόρια. «Εκφράζω τη λύπη μου για τα χθεσινά γεγονότα στη Μόρια. Αναγνωρίζω τις δύσκολες συνθήκες. Τίποτα ωστόσο δεν μπορεί να γίνεται άλλοθι για βίαιες αντιδράσεις σε υγειονομικούς ελέγχους. Και, πολύ περισσότερο, για τέτοιας έκτασης ταραχές. Η κατάσταση στη Μόρια δεν μπορεί να συνεχιστεί, γιατί αποτελεί ταυτόχρονα ζήτημα δημόσιας υγείας, ανθρωπισμού αλλά και εθνικής ασφάλειας. Όλο το νησί κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Που σημαίνει πως όλοι οι εθνικοί πόροι και όλες οι εθνικές δυνάμεις θα το συνδράμουν», τόνισε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. (Διαβάστε αναλυτικά).

Η αντίδραση Τσίπρα

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σημειώνει σε μήνυμά του για την καταστροφή στη Μόρια, ότι ο πρωθυπουργός αποδεικνύεται «ιστορικά λίγος» για να διαχειριστεί το προσφυγικό. Όπως τονίζει μεταξύ άλλων μέσω social media ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «ο κ. Μητσοτάκης πασχίζει να γίνει η Ελλάδα πρώτη είδηση στα διεθνή δίκτυα, με φιέστες και συνεντεύξεις. Τελικά σήμερα τα κατάφερε, αλλά από την ανάποδη. Η εικόνα του φλεγόμενου καταυλισμού διασύρει την πατρίδα μας και πληγώνει την περηφάνια όλων των Ελλήνων ανά τον κόσμο». (Διαβάστε αναλυτικά).